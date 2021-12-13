Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolarda devam eden yükselişin ardından doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu. Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri kullanıldı.
Dolar bugün yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 14,50 seviyelerine kadar yükseldi. Kur ardından 14,20'nin üzerinde işlem görmeye devam etti.
Merkez Bankası, 1 Aralık Çarşamba, 3 Aralık Cuma ve 10 Aralık Cuma günlerinde de döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası piyasaya müdahalede bulunmuştu.
Gözler Merkez Bankası'nda! İşte dolarda son durum Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya 13.85 liradan başladı. Piyasalarda haftaya 13,85'ten başlayan Dolar/TL kuru, 14 sınırını geçerek yeni bir rekor kırdı. Haftaya 15,6410 liradan haftaya başlayan Euro ise 15,82'yi çıkarak kendi rekorunu yeniledi.
TCMB: Merkez Bankası'ndan dövize 3. müdahale TCMB: "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir."