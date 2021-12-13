Türkiye Gazetesi

Doların öğle saatlerinde 14,63 seviyesini görerek yeni bir rekor kırmasının ardından Merkez Bankası (MB), harekete geçti. Yaşanan artış sonrası, piyasalara satım yönünde doğrudan müdahalede bulunduğunu açıklayan Merkez Bankası'nın ne kadar dolar sattığı ortaya çıktı.

MERKEZ BANKASI NE KADAR DOLAR SATTI?

Merkez Bankası'nın son müdahalesinde sattığı dolar miktarı merak konusu olmuştu. Bloomberg'in haberine göre; Merkez Bankası'nın döviz piyasasına bugünkü müdahale büyüklüğünün 2.5 milyar dolar olduğu belirtildi. Böylece Merkez'in son dönemde yaptığı 4 satışın toplam değeri 4 milyar 300 milyon dolara ulaştı.

MB'NİN ARALIK AYINDAKİ 4. MÜDAHALESİ

Merkez Bankası piyasaya ilk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapmıştı. Kaynaklar, Merkez'in ilk müdahalesinde 1 milyar dolar sattığını öne sürmüştü. İlk müdahalede dolar 13,80'den 12,40'lara gerilemişti. İkinci müdahale ise 3 Aralık tarihinde yapılmıştı. İkinci müdahalede satılan döviz miktarı ise 300 milyon dolar olurken, dolar 13,87'den 13,57'ye düşmüştü. 10 Aralık tarihinde de üçüncü müdahale geldi. Müdahaleyle birlikte dolar 13,95'ten 13,79'a kadar geriledikten kısa süre sonra tekrar toplanarak 13,90'lı seviyelere gelmişti. Bugün bir kez daha müdahale yapan Merkez Bankası, böylelikle aralık ayının başından bu yana piyasaya 4. kez müdahale etmiş oldu.

Merkez Bankası'nın müdahalesi öncesi 14,60'lı seviyelerde bulunan dolar, müdahale ile birlikte 14,10'lara kadar geriledi. Şu sıralarda dolar/TL 13,82 seviyelerinde.

Gözler Merkez Bankası'nda! İşte dolarda son durum Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya 13.85 liradan başladı. Piyasalarda haftaya 13,85'ten başlayan Dolar/TL kuru, 14 sınırını geçerek yeni bir rekor kırdı. Haftaya 15,6410 liradan haftaya başlayan Euro ise 15,82'yi çıkarak kendi rekorunu yeniledi.

Merkez Bankası'nın anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,85'e yükseldi. Ankette yıl sonu dolar tahmini 13,77'ye çıktı.