Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Serbest piyasada 14,0530 liradan alınan dolar 14,0550 liradan satılıyor. 15,8780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,8800 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,0380 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8460 lira olmuştu.

MERKEZ BANKASI'NDAN DÖRDÜNCÜ MÜDAHALE

Dolar dün de haftaya benzer bir seviyeden başlamış, gün içerisinde 14,75 liraya yükselmişti. Ancak Merkez Bankası 4. kez doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulundu ve dolar 14 liranın altına geriledi.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Türkiye'de ve dünyada merkez bankalarının yılın son faiz kararlarını açıklayacağı haftanın ikinci gününde yurt içinde Hazine ihalesi ve konut satış rakamları takip edilecek. Yurt dışında Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD üretici fiyatları izlenecek.

Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin olarak, Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Öte yandan Fed'in varlık azaltımına gidip gitmeyeceği de izlenecekeler arasında. Son faiz kararında Fed'in aylık 120 milyar dolarlık varlık alımında 15 milyar dolarlık azalmaya gideceği duyurulmuştu. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.

Fed faiz kararını 15 Aralık'ta açıklayacak.

Merkez Bankası'nın sattığı dolar miktarı belli oldu Merkez Bankası, öğle saatlerinde dövizde yaşanan artışa müdahalede bulunarak döviz satışı gerçekleştirdi. Söz konusu müdahalede satılan dolar miktarının ne kadar olduğuna yönelik detaylar belli oldu.

Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaya müdahale ediyor. TCMB yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.

Gözler Merkez Bankası'nda! İşte dolarda son durum Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya 13.85 liradan başladı. Piyasalarda haftaya 13,85'ten başlayan Dolar/TL kuru, 14 sınırını geçerek yeni bir rekor kırdı. Haftaya 15,6410 liradan haftaya başlayan Euro ise 15,82'yi çıkarak kendi rekorunu yeniledi.