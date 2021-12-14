Türkiye Gazetesi

Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram altın fiyatları 14 Aralık alış ve satış durumu

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 14 Aralık Salı günü saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 796 lira alış ve 806 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatları 13 Aralık Pazartesi günü saat 08.00'de kaydedilen verilere göre bin 271 alış ve bin 299 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.785,69

1.786,02

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5.087,35

5.183,72

YARIM ALTIN FİYATI

2.535,74

2.599,81

ZİYNET ALTINI FİYATI

5.087,35

5.183,72

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

440,57

522,18

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

720,41

748,28

Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (14 Aralık güncel dolar ve euro) İstanbul serbest piyasada dolar 14,0550 liradan, avro 15,8800 liradan güne başladı.

13 Aralık gram, çeyrek altın fiyatları Altın fiyatları 13 Aralık Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanların arasında ilk sıralarda yer alıyor.Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...

Altın fiyatlarında kritik eşik Altın fiyatları ons bazında düşüş gösterse de yurt içinde gram bazında güçlenmesini sürdürüyor. Gram altın 800 lira ile rekorunu kırdı. Fed'in bu hafta yapacağı faiz toplantısı altının yön bulması açısından büyük önem arz ediyor.