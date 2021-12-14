Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay 69 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, bugün 46 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Tarihi zirvesinden yüzde 33 oranında kayıp yaşayan Bitcoin, diğer alt coinlerinde düşüşüne neden oluyor. Geçtiğimiz ay 4865 dolara yükselen Ethereum 3700 dolara geriledi. Ethereum da tarihi zirvesinden yüzde 23 uzaklaşmış durumda.

KRİPTO PARALARDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Bitcoin’deki düşüşte FED'in faiz toplantısından çıkacak kararlar ve ABD borsalarındaki düşüşün etkili olduğu öne sürülüyor. FED'in yarın yapacağı faiz açıklaması ile birlikte piyasalar yön belirleyecek. FED'in 39 yılın zirvesine çıkan enflasyonu düşürmek için faiz artırım hamlesini erkene çekmesi ve varlık alım azaltımını daha da yükseltmesi bekleniyor. FED'in faiz artırması halinde dolara yönelim artacakken diğer varlıklarda düşüş olması öngörülüyor.

BITCOIN DÜŞÜŞE DEVAM EDİYOR

Tarihi zirvesinden çok uzaklaşan Bitcoin güne 46647 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 46 bin 300 doları gören Bitcoin en yüksek de 47 bin 214 dolara ulaştı. Saat 08:27 itibarıyla yüzde 0.73 oranında primle 46 bin 980 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHEREUM’DAN SERT DÜŞÜŞ

Ethereum fiyatlarında da büyük düşüşler görülüyor. Tarihi zirvesinden uzakta olan Ethereum güne 3758 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3721 dolar, en yüksek de 3834 dolar seviyesini gördü. Saat 08:27 itibarıyla Ethereum yüzde 0.42 oranında primle 3772 dolardan alıcı buluyor.

HAFİF YÜKSELİŞ VAR

Şaka coini olarak ortaya çıkan ve sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu de düşüşten payını aldı ancak toparlanma hareketi gerçekleştirmeye başladı. Dogecoin saat 08:27 itibarıyla 0.16 dolar seviyesinde, Shiba Inu ise 0.00003319 dolar seviyesinde bulunuyor.

Hindistan Başbakanın hesabı çalındı: Bitcoin resmi para birimi ilan edildi Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin hacklenen Twitter hesabından Hindistan bitcoini resmi para birimi olarak kabul edildi

IMF’den kripto para uyarısı: Bitcoin dolara karşı artışa geçti Uluslararası Para Fonu (IMF), kripto paralarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. IMF’den yapılan açıklamada kripto para düzenlenmesinin daha kapsamlı ve koordineli olması gerektiğini ve böylece koordineli olmayan düzenleyici önlemlerin istikrarı bozucu sermaye akışlarını kolaylaştırabileceğini bildirdi. Aynı zamanda dün ABD enflasyon verilerin açıklanmasıyla dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin yükselişe geçti.

Bitcoin’de düşüş devam ediyor: Milyarder isimlerden peş peşe açıklamalar geldi Kripto paralarda dalgalanmalar devam ediyor. Kripto para birimlerinde gelen satış dalgası, Bitcoin fiyatlarını da düşürdü. Birçok altcoinde değer kaybı görülürken Bitcoin, tarihi zirvesinden yüzde 40 oranında düşüş gösterdi. Öte yandan iş zekası şirketi olan MicroStrategy CEO'su Michael Saylor bin 434 Bitcoin daha aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından milyarder iş adamı Barry Sternlicht ise Bitcoin'in arzının kısıtlı olduğunu ve 1 milyon dolara yükselebileceğini belirtti.