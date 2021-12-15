Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye genelinde konut satışları kasımda önceki yıla göre yüzde 59 artarak 178 bin 814 olurken, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalışla 1 milyon 265 bin 353 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde yüzde 4,1’lik paya ulaşan yabancılara yapılan konut satışları da kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7.363 olurken, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 50 bin 735 seviyesine çıktı. İç pazarda yaşanan düşüş yönlü trendin 2022’de de devam etmesini beklediklerini açıklayan Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, yabancıya satışta yıl sonu hedefinin sadece 11 ayda aşıldığına dikkati çekerek “Öyle görünüyor ki sektör 2021’i 55 bin konut rakamını geçerek tamamlayacak” dedi.



Kasımda konut satışları yüzde 59 artarak 178 bin 814 oldu.

250 İLA 500 BİN AVRO ÖNERİSİ

Yabancı ilgisinin 2022’de de artarak devam edeceğini kaydeden Bucak “Yabancıya konut satışı dünyada yükselen bir sektör. 2015’te 15-20 ülkeden ve ağırlıkla Arap dünyasından konut alımı yönlü talep görüyorduk. Şimdi 87-90 ülke vatandaşına konut satışı gerçekleştiriyoruz. Fildişi Sahillerine bile konut satmaya başladık. 2020’de yabancıya konut satışından elde edilen gelirin 6-7 milyar dolar bandında olduğu varsayılıyor. Bu doğrudan katkı birde dolaylı katkısını göz önüne aldığımızda 10-12 milyar dolar arasında bir rakam karşımıza çıkıyor. Şimdi ülke olarak yapmamız gereken, bu durumu bir adım daha ileri götürmek ve diğer ülkeler gibi süreci yönetmek. Bu noktada ilk olarak belki konut edinimi yolu ile vatandaşlık hakkı kazanılmasına ilişkin düzenlemeye ek maddeler konulması düşünülebilir. Vatandaşlık hakkında İlk 10 bin için şu anda olduğu gibi 250 bin avro şartı aynen devam edebilir. 10 binden sonra alınması gereken konutun satış bedeli 350 bin olarak düzenlenebilir. 20 binden sonra bu rakam 500 bin avroya çıkabilir” değerlendirmesini yaptı.

DÖVİZDEKİ ARTIŞ DESTEKLEYECEK

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: Yabancılara 11 ayda ulaşılan 50 bin 735 adetlik satış, sektördeki ilk rekoru getirdi. Beklentimiz bunun 57 bine çıkarması. Dövizdeki hızlı yükselişin beklentimizi destekleyeceğini öngörüyoruz.

FAİZDEKİ DÜŞÜŞ OLUMLU YANSIDI

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Konut kredi faizinin düşmesinin iç piyasa satışlarına olumlu yansıdığını görüyoruz. Uzun zamandır beklediğimiz ipotekli satışlardaki artış da gelecek dönemle ilgili umut verici olarak yorumlanabilir.

Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 arttı Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 olurken yabancılara yapılan konut satışı ise yılın aynı ayına göre yüzde 48,8 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu

'Konut kredisi hacmi 290 milyar lirayı aştı' Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 26 Kasım itibarıyla konut kredilerinin hacmi 290 milyar lirayı aştı" dedi.