Türkiye Gazetesi

Dün dolar yeniden 14 liranın üzerine tırmanınca gözler Merkez Bankası'na çevrilmişti. Merkez, aralık başından bu yana kuru söz konusu seviyenin altında tutmak için piyasaya 4 kez müdahalede bulunmuştu. Ancak dün yeni bir müdahale gelmedi.

Dolar yeni güne de 14.39 liradan başladı. Sabah saatlerinde 14.45 lirayı aştı.

Serbest piyasada 14,4800 liradan alınan dolar 14,4820 liradan satılıyor. 16,3240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,3260 lira olarak belirlendi.

GÖZLER FED KARARINDA

Piyasaların bugün gözü Fed'in akşam açıklayacağı faiz kararında olacak. Fed faizi 2020 yılı Mart ayından bu yana yüzde 0.00-0.25 seviyesinde tutuluyor. Analistlerin beklentisi faizde bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ancak asıl önemli olan toplantı sonucu verilen mesajlar olacak. Varlık alım programının ne kadar hızlandırılacağı ve yakın vadedeki olası bir faiz artırımının zamanlamasına dair ipuçları piyasanın önümüzdeki günlerdeki seyrini belirleyebilir.

Gözler Fed'in faiz kararında Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist endişelerle karışık bir seyir izlenirken, gözler bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi.

Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaya müdahale ediyor. TCMB yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.