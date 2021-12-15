Türkiye Gazetesi

Dün akşam Elon Musk’ın Tesla satışlarında DOGE coinin kullanabileceğini söylemesi ile piyasalar bir anda artış gösterdi. Bitcoin ve Ethereum da hareketlilik devam ederken, yükselişe geçen Dogecoin, yüzde 27 değer kaydetti. Ethereum ise halen 4 bin doların altındaki hareketini sürdürüyor.

TESLA DOGECOINLE ANLAŞABİLİR

Dogecoin’in en büyük savunucularından olan Elon Musk, Dogecoin ile Tesla'nın ürettiği ürünlerin satışının gerçekleşebileceğine dair tweet attı. Musk, Dogecoin ile satın almaları henüz başlatmasa da ilerleyen dönemde nasıl bir yol izleyeceklerine dair ipuçları verdi. Test satışlarının ise ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşmadı.

Tesla böylece kemer tokalarını, araçlarının mini modellerini, çocuklar için ATV araçlarını ve Cyberwhistle adı verilen araçları Dogecoin ile satmaya başlayacak.

BITCOIN’İN YÜKSELİŞE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Bloomberg raporuna göre, Bitcoin hala boğa piyasasında ve geçici bir konsolidasyon aşamasından geçiyor. Kurum, konsolidasyonun sürecinin Aralık ayı boyunca devam edeceğini ve BTC’nin 40 bin ila 70 bin dolar aralığından çıktıktan sonra daha yüksek fiyatlara ulaşacağını belirtti. Rapor, BTC’de meydana gelen düzeltmenin nedeni olarak özellikle uzun vadede meydana gelen kripto karşıtı gelişmelere işaret ediyor. Çin’deki Bitcoin yasağı ise ön plana çıkıyor.

Analistler, BTC’nin 70 bin doları geçtiktan sonra, 100 bin doları hedeflediğinin altını çiziyor. Piyasadaki talep ve arzın bu süreçte ana etken olacağı iddia edliliyor. Bunun son göstergesi, Bitcoin’in ABD, Kanada, El Salvador ve Avrupa dahil olmak üzere ülkelerde daha yaygın olarak benimsenmeye doğru ilerlediği gerçeğidir. Artan benimseme ve farkındalık, azalan oynaklık ve Bitcoin ihracı ile birleştiğinde, fiyatın artmasını bekleniyor.

BITCOIN NE KADAR?

Güne $47.792,9800 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %3,25 artışla $48.178,90 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Güne $3.833,9600 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %3,94 artışla $3.867,09 seviyesinde bulunuyor.

RİPPLE NE KADAR?

Güne $0,8102 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %3,96 artışla $0,8116 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Güne $0,1847 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %15,17 artışla $0,1799 seviyesinde bulunuyor.

MİLYONLARCA KİŞİ ZENGİN OLDU

Kripto para borsası Coinbase'teki hata nedeniyle herkes trilyoner oldu. Buradan bilgi çeken CoinMarketCap'te kripto paraların değerleri binlerce kat artış gösterdi. Bu durum nedeniyle dünya genelinde milyonlarca insan, dünyanın en zengin kişi Elon Musk'tan daha zengin oldu.

Bitcoin’de düşüş devam ediyor: Kripto paralar neden düşüyor? Kripto para piyasasında en büyük hacme sahip olan Bitcoin, düşüşüne devam ediyor. Bitcoin’deki bu düşüş alt coinleride olumsuz etkiledi. Tarihi zirvesinden gittikçe uzaklaşan Bitocin, 46 bin dolara kadar düştü. Bitcoin’in düşüşüyle Ethereum’da uzun zaman sonra 400 doların altına geriledi. Kripto para piyasasındaki depremin sebebi ise Fed'in faiz toplantısından çıkacak kararlar ve ABD borsalarındaki düşüşün etkili olduğu düşünülüyor.

Hindistan Başbakanın hesabı çalındı: Bitcoin resmi para birimi ilan edildi Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin hacklenen Twitter hesabından Hindistan bitcoini resmi para birimi olarak kabul edildi

IMF’den kripto para uyarısı: Bitcoin dolara karşı artışa geçti Uluslararası Para Fonu (IMF), kripto paralarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. IMF’den yapılan açıklamada kripto para düzenlenmesinin daha kapsamlı ve koordineli olması gerektiğini ve böylece koordineli olmayan düzenleyici önlemlerin istikrarı bozucu sermaye akışlarını kolaylaştırabileceğini bildirdi. Aynı zamanda dün ABD enflasyon verilerin açıklanmasıyla dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin yükselişe geçti.