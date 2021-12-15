Türkiye Gazetesi

Son günlerde otomobil fiyatlarında çok büyük artışlar yaşanıyor. Fiyatlardaki temel artışın nedeni ise bayilerin 'Araç yok' diyerek satış yapmaması. Vatandaşlara etiket fiyatlarının çok üzerinde fiyatlarla az sayıda araç satılırken, ikinci el satışlarında da fiyatlar bundan kaynaklı artıyor. Sıfır araçları stoklayarka piyasayı altüst eden bayilere cezalar kesilmeye başlanmıştı. Bugün ise dev bir operasyon başlatıldı. 50 ilde gerçekleşen operasyonda 51 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

50 İLDE STOKÇULUK OPERASYONU

Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tekelleşme oluşturarak fiyatları fahiş noktalara getiren stokçular ile ilgili birçok vatandaş devletin yetkili mercilerine şikayette bulunmuştu. Galericilerin, otomobil bayilerinin site otoparklarına, özel mülklere bile araç stokladıkları görüntülerle ortaya çıkmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki artışı bahane ederek piyasanın dengesini bozacak şekilde stokçuluk yapanları uyarmıştı. Erdoğan, stokçuların millete zulm etmesine izin vermeyeceklerini açıkça ifade etmiş, cezaların artırılacağını, stoklanan mallara da el konulacağını ifade etmişti. Erdoğan, "Uyarıyorum, bedelini çok ağır ödersiniz" demişti.

Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! 51 kişi hakkında gözaltı kararı Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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