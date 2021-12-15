Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 2

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelendi. Açıklamada, bu hedefleri desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

İSTİHDAM VURGUSU

Enflasyonun bir süredir yüzde 2'yi aşmasıyla birlikte iş gücü piyasası şartlarının Komitenin maksimum istihdam değerlendirmeleriyle uyumlu seviyelere ulaşana kadar bu hedef aralığını sürdürmenin uygun olacağı aktarıldı.

VARLIK ALIM AZALTMA HIZI İKİ KATINA ÇIKTI

Varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: Enflasyon gelişmeleri ve iş gücü piyasasındaki daha fazla iyileşme ışığında, Komite, net varlık alımlarının aylık hızını hazine tahvilleri için 20 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 10 milyar dolar düşürmeye karar verdi. Ocak ayından itibaren Komite, hazine tahvillerini ayda en az 40 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri ayda en az 20 milyar dolar artıracak.

TÜRKİYE, MB'Yİ BEKLİYOR

Öte yandan, yurt içi piyasalarının merakla beklediği Merkez Bankası (MB) ise faiz kararını yarın duyuracak.

Gözler Fed'in faiz kararında Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist endişelerle karışık bir seyir izlenirken, gözler bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi.

Bakan Nebati'nin kardeşinden faiz kararı yorumu: ‘1 puan düşürülecek’ Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin kardeşi iş adamı Seyid Nebati, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararıyla ilgili, kanaatince pas geçilmesi gerektiğini, fakat bir puan kadar indirim yapılacağını öngördüğün söyledi.

Erdoğan, Kavcıoğlu ve banka müdürleriyle görüştü: Faiz kararı öncesi kritik toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının yöneticileriyle gerçekleştirdiği Ekonomi Zirvesi sona erdi.