Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Mesa, Artaş, Kantur&Akdaş ortaklığında hayata geçirilen ve hayatın 2015’te başladığı Tema İstanbul ve Tema İstanbul Bahçe projelerinin son etabı Tema İstanbul 2 satışa çıktı.

İlk iki etabın yanında hayata geçirilecek Tema İstanbul 2’de 80 ve 196 metrekare arasında değişen daire seçenekleri bulunuyor. 2.280 adet 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairenin yer aldığı projede 70 de villa bulunuyor. Konut teslimlerinin 2023’ün ikinci yarısında yapılması planlanan Küçükçekmece’deki projeye 5 gün içinde 923 kişinin alım için başvuru yaptığı açıklandı.

"ALIM YAPAN MÜŞTERİ SAYISI 923'E ÇIKTI"

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, 2015’te tamamlanan 3.900 konutluk ilk etabın yüzde 592 kazandırdığını belirterek “Projenin ikinci ve son etabında şu anda metrekare fiyatları 29-30 bin lira civarında. Yapacağımız bu yeni projemizde cuma gününden bu yana kapora yatıran, alım yapan müşteri sayısı 923’e çıktı. Bu, güvenin bir göstergesi” dedi.

Beş kat şeklinde planlanan projede kredili alımlarda yüzde 30 peşin, kalanı banka kredisiyle alma imkânı sağladıklarını anlatan Çetinsaya “Peşin alımlarda da yüzde 10 indirim yapıyoruz” diye konuştu. İnşaat maliyetlerinde korkunç artış yaşandığını anlatan Çetinsaya “Bugün parayla istediğin malzemeyi alamıyorsun. Birçok firma ihracata çalışıyor. 10 dolara aldığımız seramik 20 dolara ihracat gidiyor. O yüzden fiyatlarda anormallik yaşanıyor” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ

Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu “Döviz kurlarındaki hareketlilik ile emtia fiyatlarındaki artış proje maliyetlerimizi yükseltse de bizler ülkemiz potansiyeline güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

Kantur&Akdaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur ise inşaat sektöründe son iki yılda yeni projeler hayata geçmese de inşası süren mevcut projelerde çarkların dönmeye devam ettiğini kaydetti.

'Konut kredisi hacmi 290 milyar lirayı aştı' Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 26 Kasım itibarıyla konut kredilerinin hacmi 290 milyar lirayı aştı" dedi.

Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 arttı Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 olurken yabancılara yapılan konut satışı ise yılın aynı ayına göre yüzde 48,8 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu

Konut fiyatları yüzde 50 artacak İnşaat malzemelerinde pandeminin başından ekim ayının sonuna kadar fiyatların yüzde 100’ün üzerinde arttığına dikkat çeken TMB Başkanı Erdal Eren “Maliyet artışlarına bir formül bulunamazsa korkarım ki gelecek sene konut satış fiyatları, bu seneye göre en az yüzde 50-60 daha pahalı olacaktır” dedi.