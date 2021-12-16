Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Fransa’nın Cannes şehrinde 15-18 Mart 2022 arasında düzenlenecek dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı MIPIM 2022’de Türkiye ‘İstanbul Çadırı’ ile daha merkezî bir konumda yer almaya hazırlanıyor. Fuar ile ilgili GYODER ve Alkaş’ın yürüttüğü çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı RE360-Gayrimenkul Buluşması etkinliğinde anlatıldı.

Bütün dünya ticaretinin sürdürülebilir yeşil ekonomi üzerinden gitmeye başladığını ve yeşil kalkınma devriminin hem ekonomik, hem uluslararası ilişkilerde yeni bir hareket alanı oluşturacağını anlatan Bakan Kurum, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde 3 milyar 150 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladıklarına işaret etti. Kurum “Finansmanla, ülkemizin iklim değişikliği mücadelesinde, enerji, tarım, ulaşım, inşaat, çevre ve şehircilik ve akıllı şehir teknolojileri olsun bu şartlardaki yatırımlara uzun vadeli finansman desteklerini veriyor olacağız. Sektörümüze de çağrımız bu tarz projeleri bir an önce geliştirmenizdir” dedi. Yeşil dönüşümün istihdama da olumlu katkı yapacağını belirten Kurum “Her 10 milyon liralık yeşil yatırım ile 40 kişiye iş imkânı sağlayacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.

YABANCIYLA BİRE BİR GÖRÜŞME

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu da Türkiye’nin dünya çapında ilham veren projelerinin sunulacağı GYODER İstanbul Çadırı’nın MIPIM 2022’de en görünür ve etkin alanlarından birinde yerini alacağını vurgulayarak “Bu sene GYODER’in MIPIM’deki ana amacı tabiat, teknoloji, tasarım ve toplum odaklı hassasiyetlerimizi vurguladığımız 4T prensiplerimizdeki güçlü hikâyelerimizi anlatmak ve aynı zamanda kurumsal yabancı yatırımcılarla bire bir görüşmelerin sağlanabilmesi için gerekli altyapının kurulmasını sağlamak” dedi.

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve MIPIM resmi temsilcisi Avi Alkaş ise uluslararası gayrimenkul sektörünün şampiyonlar ligi olarak görülen MIPIM’de GYODER önderliğinde İstanbul çadırının daha da merkezi bir alana taşındığını duyurdu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 200 BİN TL'LİK KREDİ DESTEĞİ ARTACAK

Evini dönüştürmek isteyenlere müjde veren Bakan Kurum, “Kentsel dönüşüm desteğini 200 bin liranın üzerine çıkaracak çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Sektöre de çağrıda bulunan Kurum, şöyle konuştu: Sektörümüzü canlandırmak istiyoruz, güçlendirmek istiyoruz. Orta ve küçük ölçekli yatırımcıyı harekete geçirerek üretimi, istihdamı artırmak, büyümeye, ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz. Bu hedefle; Emlak Konut GYO ile birlikte, orta ve küçük ölçekli konut üreticisine ‘Gel, birlikte inşa edelim’ çağrısında bulunuyoruz. Yani, elinde dönüşüm projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler Emlak Konut’a giderek başvurularını yapsınlar.

Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 arttı Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 olurken yabancılara yapılan konut satışı ise yılın aynı ayına göre yüzde 48,8 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu

'Konut kredisi hacmi 290 milyar lirayı aştı' Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 26 Kasım itibarıyla konut kredilerinin hacmi 290 milyar lirayı aştı" dedi.

Konut fiyatları yüzde 50 artacak İnşaat malzemelerinde pandeminin başından ekim ayının sonuna kadar fiyatların yüzde 100’ün üzerinde arttığına dikkat çeken TMB Başkanı Erdal Eren “Maliyet artışlarına bir formül bulunamazsa korkarım ki gelecek sene konut satış fiyatları, bu seneye göre en az yüzde 50-60 daha pahalı olacaktır” dedi.