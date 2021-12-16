Türkiye Gazetesi

Küresel piyasaların gözü kulağı dün Fed’in alacağı kararlardaydı. Dün gerçekleşen kritik toplantıdan önemli kararlar alındı. Koronavirüsün yeni varyantı Omicron’a ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirten Fed, 2022 ve 2023 yıllarında toplam 6 adet faiz artırımında bulunabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sör Jon Cunlife, Bitcoin ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

BITCOIN GÜÇLENMEYE BAŞLADI

Piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşen Fed toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Lider Kripto Para birimi Bitcoin dün Fed'in açıklamalarıyla birlikte hafif güç kazandı ve yeniden 50 bin Dolar sınırına yaklaştı. Bitcoin'de 50 bin dolar psikolojik sınırı büyük önem arz ediyor.

50 BİN DOLAR SINIRINA YAKLAŞTI

Fed'in kararını açıklamasıyla birlikte Bitcoin 49 bin doların üzerine çıkarken Ethereum da 4 bin doların üstüne tırmandı. Risk iştahının artması kripto para birimlerinde ılımlı yükselişlere neden oldu.

Powell’ın kripto para birimlerini finansal sistem için bir risk olarak görmemesi ve stablecoinlerin düzenlendikleri takdirde faydalı olabileceği yönündeki açıklamaları da yükselişte etkili oldu.

TOPARLANMAYA BAŞLADI

Kripto para birimleri Ekim ayında yaşadığı Altın günlerini geride bıraktı ve konsolidasyon sürecine yöneldi. Bu kapsamda Bitcoin 69 bin dolardan 42 bin dolar seviyelerine Ethereum ise 4900 dolardan 3700 dolara kadar geriledi. Küçük adımlarla yükseliş hareketi yapmaya çalışan kripto para birimlerinde ayı sezonunun bitip bitmediğine dair net kanıtlar henüz elde edilemedi. Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 30'un üzerinde geride işlem görmeye devam ediyor.

BOĞALAR KRİTİK SEVİYEYİ BEKLİYOR

Bitcoin'deki kritik 50 bin dolar psikolojik sınırına odaklanan boğalar pusuda beklemeye başladı. Son günlerde büyük çaplı satın alma yaşamayan Bitcoin'de 50 bin dolar direncinin aşılmasıyla birlikte sırasıyla 51 bin 300 dolar seviyelerinde boğaların alımlarını hızlandırması beklentisi piyasada hakim durumda.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI’NDAN KRİTİK UYARI

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası, değeri spekülatif haberlere ve gelişmelere göre değişkenlik gösteren Bitcoin için önemli bir uyarıda bulundu. Bankanın Başkan Yardımcısı Cunlife, Bitcoinin değerinin sıfıra düşebileceğini öne sürdü.

“FİYAT DÜZENLEMESİ GERÇEKLEŞEBİLİR”

Cunlife, salı günkü açıklamasında "Endişe oluşturan nokta, kripto para finansal sisteme entegre edildiğinde, büyük çaplı bir fiyat düzenlemesi gerçekleşebilir ve bu da diğer piyasalarla birlikte sabit finansal piyasa aktörlerini gerçekten etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası'nın pazartesi günü yaptığı rutin finansal sistem değerlendirmesinde de büyük kuruluşların kripto para konusunda ihtiyatlı davranması gerektiği belirtilmişti.

Kripto para piyasalarında yükseliş: Bitcoin ve Dogecoin’de son durum ne? Son günlerde kan kaybeden ve dalgalanma hareketliliğini sürdüren kripto para piyasaları son 24 saatte yükselişe geçerek yeşile döndü. Bitcoin, güne 47 bin doların üzerinde başlarken ilerleyen saatlerle 48 bin doların üstüne kadar çıktı. Özellikle dün Elon Musk’ın Tesla satışlarında DOGE coinin kullanabileceğini söylemesi ile piyasalar bir anda artış gösterdi. Dogecoin, dün gün içerisinde yüzde 25’den fazla değer kazanırken kripto para piyasaların toplam büyüklüğü yüzde 2.5 artarak 2.3 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin’de düşüş devam ediyor: Kripto paralar neden düşüyor? Kripto para piyasasında en büyük hacme sahip olan Bitcoin, düşüşüne devam ediyor. Bitcoin’deki bu düşüş alt coinleride olumsuz etkiledi. Tarihi zirvesinden gittikçe uzaklaşan Bitocin, 46 bin dolara kadar düştü. Bitcoin’in düşüşüyle Ethereum’da uzun zaman sonra 400 doların altına geriledi. Kripto para piyasasındaki depremin sebebi ise Fed'in faiz toplantısından çıkacak kararlar ve ABD borsalarındaki düşüşün etkili olduğu düşünülüyor.

WhatsApp’dan dev adım: Kripto para transfer özelliğini getiriyor Geçtiğimiz hafta düşüşle sarsılan kripto para birimleri toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Bitcoin madenciliği, Çin’in baskısından tamamen kurtularak yeniden yükselişe geçti. IMF’den de kripto para birimleri hakkında uyarılar gelmişti ancak kripto para kullanıcısı sayısı hızla artmaya devam ederek popülerliğini arttırmaya devam ediyor. WhatsApp’da bu popülerlikten yararlanmak için harekete geçti. Yeni gelen özellik ile WhatsApp üzerinden kripto para gönderimi yapılabilecek.