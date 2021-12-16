Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararı için Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından piyasaların uzun süredir beklediği faiz kararı da saat 14.00'te açıklandı.

YÜZDE 1 DÜŞÜRÜLDÜ

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 14’e indirilmesine karar verdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir. Salgında yeni varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlaması, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizlikleri artırmaktadır.

Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır.

Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir.

Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

CARİ DENGEDEKİ İYİLEŞME EĞİLİMİ FİYAT İSTİKRARI İÇİN ÖNEMLİ

Milli gelir verileri ve öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır.

İHRACATTAKİ ARTIŞLA 2022'DE CARİ FAZLA VERİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir.

ENFLASYONDA GÖZLENEN YÜKSELİŞTE KUR ETKİLİ OLDU

Enflasyonda kasım ayında gözlenen yükselişte; döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır.

DAHA ÖNCE İMA EDİLEN ALANIN KULLANIMI TAMAMLANDI

Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir.

ALINAN KARARLARIN ETKİLERİ İLK ÇEYREKTE TAKİP EDİLECEK

Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."

BİR SONRAKİ FAİZ TOPLANTISI 20 OCAK'TA GERÇEKLEŞECEK

Merkez Bankası (TCMB) önceki toplantısında faizde 100 baz puan indirime gitmişti. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15.00'te asgari ücret zam oranını açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusu ile ilgili bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı da sona erdi. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı sonrası kameranın karşısına geçti. Akansel Koç, "2022 asgari ücret belli oldu, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Nazmi Irgat ise "Asgari ücrette kamuoyunun beklentisi yakalandı" dedi.

Erdoğan, Kavcıoğlu ve banka müdürleriyle görüştü: Faiz kararı öncesi kritik toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının yöneticileriyle gerçekleştirdiği Ekonomi Zirvesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya demokrasi için tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj yolladı.