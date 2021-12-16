Türkiye Gazetesi

BDDK’dan yapılan açıklamada "TL cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontroller yapılacak" denildi.

"TESPİT EDİLEN AYKIRIKLAR HAKKINDA İDARİ İŞLEMLER UYGULANACAKTIR"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik harekete geçtiklerini belirterek, “Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir." açıklamasında bulundu.

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