Türkiye Gazetesi

Sabah 15 sınırını geçerek rekor kıran Dolar, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından Dolar 15,68 yükselerek gün içindeki rekorunu tazeledi. Dolar endeksi şu an için yüzde 0,30 düşüşle 96,22 seviyesinde yer alırken, Euro/Dolar paritesi ise yüzde 0,21 artışla 1,1308 seviyesinde bulunuyor.

FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ

Merkez Bankası, faizle ilgili kritik kararı açıkladı. Merkez Bankası yüzde 15 olan politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Karar sonrasında dolar kuru 15,68 seviyesine çıktı.

FED’DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed piyasa aktörlerinin beklediği gibi varlık alımlarında azaltma patikasını hızlandırdı.

Piyasanın merakla beklediği noktasal grafikten ise 2023 sonuna kadar en az 6 faiz artışı beklentisi çıktı. Fed Başkanı Powell açıklamasında, Fed'in tam istihdam hedefine ulaşmadan faizi artırabileceğini söyledi.

DOLAR NE KADAR?

Güne 14,81 ile başlayan Amerikan Doları, bugün itibarıyla %4,60 artışla 15,48 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,36, en yüksek 14,83 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,79 seviyesinde kapattı.

Dolar, gün içerisinde 15,68 seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

EURO NE KADAR?

Güne 16,7408 ile başlayan Euro, bugün itibarıyla %4,85 artışla 17,53 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,17, en yüksek 16,72 seviyelerini gören Euro, günü 16,71 seviyesinde kapattı.

Euro, gün içerisinde 17,72 seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

STERLİN NE KADAR?

Güne 19,66 ile başlayan İngiliz Sterlini, bugün itibarıyla %4,85 artışla 20,59 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,99, en yüksek 19,64 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 19,63 seviyesinde kapattı.

Sterlin, gün içerisind 20,84 seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Dolar bugün ne kadar? (16 Aralık dolar - euro fiyatları) Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (15 Aralık güncel dolar ve euro) İstanbul serbest piyasada dolar 14,4820 liradan, avro 16,3260 liradan güne başladı.

Fuat Oktay’dan dolar ve fiyat manipülasyonu yapanlara mesaj: Tarihe gömeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Meclis'te yaptığı konuşmasında, dolar ve fiyat manipilasyonu yapanlara mesaj vererek, tarihe gömecekelrini söyledi.