Türkiye Gazetesi

EPGİS'den yapılan duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş zam geldi.

BENZİNE 56 KURUŞ ZAM YAPILDI

EPGİS'den yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 56 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

2022 asgari ücret zammı belli oldu! Son dakika... 2022 asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamı 4 bin 253 TL olarak açıkladı. Erdoğan, yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisinin de kaldırılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15.00'te asgari ücret zam oranını açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusu ile ilgili bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı da sona erdi. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı sonrası kameranın karşısına geçti. Akansel Koç, "2022 asgari ücret belli oldu, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Nazmi Irgat ise "Asgari ücrette kamuoyunun beklentisi yakalandı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Asgari ücretlilerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen, bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı görmüş olacağız” dedi.