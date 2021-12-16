Türkiye Gazetesi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, 1 Aralık'ta başlayan görüşmelerin ardından belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.

ASGARİ ÜCRETTEN GELİR VE DAMGA VERGİSİ ALINMAYACAK.

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşacak.

YENİ RAKAM BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Asgari ücret, milyonlarca çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle de tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.

EN DÜŞÜK AGİ 402 LİRA OLDU

Çalışanın; bekar, evli eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre alacağı AGİ de arttı.

2021’deki en düşük AGİ 266.162 lira, en yüksek ise 456.12 liraydı.

2022’de AGİ en düşük 402 lira en yüksek de 684 lira oldu.

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL oldu.

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu. Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu biri için 603 TL oldu.

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu biri için 684 TL oldu. Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu biri için 684 TL oldu.

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu biri için 684 TL oldu. Evli eşi çalışan 1 çocuklu biri için 462 TL oldu.

Evli eşi çalışan 2 çocuklu biri için 522 TL oldu. Evli eşi çalışan 3 çocuklu biri için 603 TL oldu.

Evli eşi çalışan 4 çocuklu biri için 643,5 TL oldu. Evli eşi çalışan 5 çocuklu biri için 684 TL oldu.

2022 asgari ücret zammı belli oldu! 2022 asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamı 4 bin 253 TL olarak açıkladı. Erdoğan, yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisinin de kaldırılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15.00'te asgari ücret zam oranını açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusu ile ilgili bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı da sona erdi. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı sonrası kameranın karşısına geçti. Akansel Koç, "2022 asgari ücret belli oldu, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Nazmi Irgat ise "Asgari ücrette kamuoyunun beklentisi yakalandı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Asgari ücretlilerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen, bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı görmüş olacağız” dedi.

Asgari ücrette yeni gelişme! SGK primleri düşürülecek Gözler asgari ücretin açıklanmasındayken bir çok gelişme yaşanıyor. Asgari ücret için yeni ortaya atılan teklif SGK priminin düşürülmesi...