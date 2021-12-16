Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu'nda 20220 yılı kesin Hesap Kanun Teklifi maddeleri görüşülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrete ilişkin olarak, “Asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50.5 net artış yaptık.Asgari ücretin işverene maliyetini yüzde 39.9 arttırdık. Asgari ücret 4 bin 253.40 liraya çıktı. Asgari ücret 2002-2022 arasında 24.4 kat artarken, enflasyon 6.4 kat arttı. Enflasyon yüzde 538 artarken, asgari ücret yüzde 2 bin 438 arttı. Asgari ücret 2003 yılında 203 kilogram ekmek alırken, bugün 361 kilogram ekmek alabilir. Yılbaşından itibaren 468 kilogram ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kilogram dana eti alırken, 2021 yılında 46 kilogram, 2022'de bu artışla 62 kilogram dana eti alacak. 2003'te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2021 yılında 93 kilogram beyaz peynir, 2022 yılında 129 kilogram beyaz peynir alacak. 2003 yılında bin 447 kilovatsaat elektrik alabilirken, 20221 yılında 3 bin 317 kilovatsaat elektrik alabiliyor, önümüzdeki ay alacağı artışla 4 bin 637 kilovatsaat elektrik alabilecek. 2003 yılında 614 metreküp doğalgaz alabilirken, bugün 351 metreküp doğalgaz, bin 883 metreküp doğalgaz alabilecek. 2003 yılında 11 tüp alınırken, 2021 yılında 22 adet tüp, 2022 yılında alacağı artışla 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken, 2021 yılında 368 litre, 2022'de 489 litre benzin, motorin alabilecektir. 2003 yılında Asgari ücretle 226 litre LPG alınabilirken, şu anda 646 litre, önümüzdeki ayda aynı şekilde artış söz konusu olacak” dedi.

Kılıçdaroğlu 4 bin 253 TL olarak açıklanan asgari ücrete sahip çıktı: TÜİK’e yaptığım ziyaretin etkilerini gördük CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 bin 253 TL olarak açıkladığı 2022 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmesinde, TÜİK'e yaptığı ziyaretin etkilerini gördüklerini söyleyerek, açıklanan fiyata etkisinin olduğunu ifade etti.

2022 asgari ücret zammı belli oldu! 2022 asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamı 4 bin 253 TL olarak açıkladı. Erdoğan, yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisinin de kaldırılacağını duyurdu.

Bahçeli'den asgari ücret açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2022 asgari ücret miktarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı, Bahçeli "Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir." ifadesini kullandı.