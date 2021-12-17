Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Pandemi etkisiyle bozulan tedarik zinciri ham madde ve emtia fiyatlarında rekor artışlara neden olurken, özellikle Çin’den Türkiye’ye kayan taleple ihracatta da rekor rakamlara ulaşıldı. Böyle bir dönemde üretilen ürünlerin önemine işaret eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılara ‘malınızı ucuza kaptırmayın’ çağrısı yaptı.

İSHİB 2020 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül töreninde konuşan Gülle, Türkiye’nin tedarik zincirini kırmadığı için ihracat rekoru kırdığını söyledi. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası temsilcileriyle yeni ekonomi modeline ilişkin yaptığı 8 saatlik toplantıya değinen Gülle “Modelin sunumunda çıkan ana fikir ihracat merkezli büyüme. Büyümeye katkımız yüzde 60-70 oranında. İhracat ailesi şu anda üretimi, istihdamı, büyümeyi gelişmeyi zenginleşmeyi, her şeyi sağlayarak gidiyor. Bu pandemi döneminde bozulan parametrelerde bozulmayan tek şey sürekli artan ihracat oldu” dedi.



TİM Başkanı İsmail Gülle, "Devletin bize vermiş olduğu desteklerin değerini iyi bilerek mallarımızı değerinde satmamız gerekiyor" dedi.

DEĞERİNDE SATMAMIZ GEREKİYOR

“Dış ticaret fazlası verene kadar ihracatı artırmaktan başka şansımız yok” diyen Gülle, şöyle devam etti: Aldığımızdan daha fazlasını sattığımız gün işte Atatürk’ün 1923 İzmir İktisat Kongresinde söylediği gibi ‘Bağımsızlıklar ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılmadığı sürece tam bağımsızlık sayılamaz’ sözünün gereğini yapmış olacağız. İnşallah bunu 2023’ten önce göstereceğiz. Bu yaşadığımız süreçten çıkarmamız gereken ders var. Mal, emtia, gıda kıymetli. Ucuza bir şey satmayın, sizden rica ediyorum. Rekabet olabilir, bu konuda çok ciddi baskı olabilir ama almak istediğinizde gerçekten bulmakta zorlandığınız bu emtiaları kaptırmayalım. Bu tarihî bir fırsat bunu iyi değerlendirelim. Devletin bize vermiş olduğu desteklerin değerini iyi bilerek mallarımızı değerinde satmamız gerekiyor.

23 MİLYAR DOLARLIK YENİ İŞ GELDİ

Türkiye ile hiç iş yapmamış, bir dönem iş yapmış ama sonra başka yere gitmiş bütün firmaların dönmeye başladığını ve bunun önümüzdeki sene daha fazla olacağını anlatan İsmail Gülle “Türkiye’ye çok büyük tutarlı işler geliyor ama bazı sektörlerimiz bunu karşılamakta zorlanıyor. ABD’yle ihracatımız 21 aydır kesintisiz artıyor. Önümüzdeki dönemde daha da artacağını görüyoruz. Siparişlerinin milyonlarca adedini de ürettirecek firma bulmakta zorlanıyorlar. Birleşelim yapalım. Mobilya, hazır giyimde bunu yaptık. Bizim ölçek ekonomisiyle bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Tedarik zincirini kırmamamız sebebiyle ülkemize gelen ihracat yaklaşık 23 milyar dolar. Eğer biz bu zinciri kırmış olsaydık bugün 23 milyar dolarlık ihracatı yapamayacaktık” diye konuştu.

TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugün açıklanacak kasım ayı ihracat rakamlarının yeni bir cumhuriyet tarihi rekoru olacağını müjdeledi.

TİM Başkanı Gülle: Fabrikaları kurduk, işçi bulamıyoruz Pandemi sonrası ortaya çıkan ‘vahşi talep’ bir yandan ham madde ve enerji fiyatlarını katlarken, bir yandan da fabrikaların üretim kapasitelerini artırdı. Firmalar ise siparişleri yetiştirebilmek için adam arıyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, işletmelerin sıkıntısını şu sözlerle anlattı: “Kapasiteyi artırdık, yeni yer açtık, işi büyüttük ama şu anda tek sorunumuz çalıştıracak adam bulamamak.”