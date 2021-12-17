Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularına cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Mobil genişbanta yönelik Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 170 ülke için 2020 yılı GSMA tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre ülkemiz; altyapı bakımından 20’inci, içerik ve hizmetler bakımından 32’inci, mobil indirme hızında ise 14’üncü sırada" dedi.

"Türkiye mobil genişbantta 31,72 Mbps indirme hızı ile global sıralamada 55’inci sırada yer alıyor" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Sabit genişbantta 25,02 Mbps indirme hızına sahibiz. Son üç yılda sabit internetin kullanımı yaklaşık yüzde 216, mobil internet kullanımı ise yüzde 188 arttı. Son beş yıldaki toplam yatırım tutarı 54,5 milyar TL. 2020’deki yatırımların tutarı yüzde 30 arttı. Fiber abone sayısı 4,3 milyonu aştı ve bir yıldaki artış oranı yüzde 23’e ulaştı" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul ile ilgili açıklama yaptı ve "Sorunlara çözüm bulmak için Kanal İstanbul alternatif bir su yolu olarak olmazsa olmaz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Ulaşımda 2020 yılında 13.4 milyar dolar tasarruf edildi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail organizasyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, ülkemizdeki yolcu ve yük taşımacılığında kullanımın arttığını ve aynı zamanda çevreci bir ulaşım ağı tesis etmeye çalıştıklarını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, aynı zamanda demir yolu yatırımları ile her yıl 770 milyon dolar tasarruf elde edildiğini ve 2020 yılında toplam tasarrufun 13,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.