Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli İSTANBUL

Dövizde yaşanan artış ve stokçuluk gıda fiyatlarının yükselmesine neden olurken, bazı ürünlerde yapılan ihracat iç piyasada ürün talebini olumsuz etkiliyor. Devletin iç piyasa ve ihracat tarafında planlama yapması gerektiğini söyleyen İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir “Örneğin Rusya ve Ukrayna ayçiçek yağı ihracatına sınırlama getirdi. Bu, pandemi nedeniyle iç pazarda yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek adına alınan bir karardı. Türkiye’de de bu tür bir önlem alınabilir. Meyve, sebze ya da bakliyat tarafında artan bir fiyat bandı var ise, bunu ihraç etmemeliyiz. Ya da belli bir kota koymalıyız. Bu sayede içeride ürün olacaktır ve fiyatlar dengelenecektir” dedi.

TABAN-TAVAN FİYAT GETİRİLMELİ

İhracatçının haksız olmadığını da söyleyen Demir “Her işletme mutlaka kâr etmek üzerine çalışır. Döviz ile satış yapmak ve artan talebi karşılamak için ihracat yapılacaktır. Bu ülke ekonomisine döviz girdisi de sağlıyor. Ancak bazı durumlar var ki, şu an yaşadığımız gibi… Kriz durumunda bazı kararlar alınabilir. Bunu ihracat yapan şirketin inisiyatifine bırakmak yerine devletin bazı adımlar atması daha doğru olur” diye konuştu.

İç piyasada ise fahiş fiyat artışlarının iyi niyetli olmadığını söyleyen Demir “İç piyasada taban ve tavan fiyat uygulamasına geçilmeli. Herhangi bir sebzenin çiftçiden çıktıktan sonraki tüm maliyetleri kilo başı 1,5 lirayı asla geçmez. Bunun içine, kâr marjı, lojistik, KDV, kasa bedeli, hamaliye bedelini de dâhil. Kısacası bir domates hâle 3 liraya geliyorsa, üzerine 1,5 lira konulur markete satılır. Market kendi kârı ile rafa koyar. Bakıyorsunuz 4,5 lira olan Çanakkale domatesi 10 liranın üzerinde satılıyor. Bu bir soygun değil de nedir. Çiftçi kazanmıyor. Ancak birileri büyük kârlar elde ediyor” ifadelerini kullandı.

İhracat tırlarımız sınırlarda kuyruk oldu İhracatta kırılan rekorlar, sınır kapılarında kapasite artışını mecburi kılıyor. Hamzabeyli, Kapıkule, Habur ve Sarp Sınır Kapılarında uzun kuyruklar oluştuğuna dikkat çeken Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Şener “Acilen kapılarımız yenilenmeli ve kapasiteleri artırılmalı. AB, 300 bin avroluk bir bütçe ayırdı. Bulgaristan tarafı bunu kullanacak. Kapılara yapılan yatırımlar Türkiye’nin ihracatını 300 milyar dolara taşır” dedi.

Sınır ötesi e-İhracat’ta hedef 5 milyar dolar Türkiye ihracatla büyüme strateji kapsamında her ay yeni bir rekora imza atıyor. Kasım ayında ihracatı yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, yıllık bazda 221 milyar doları geçti. Diğer taraftan e-İhracat’ın da e-Ticaret’teki payı hızla artıyor.

İhracat ‘dijital’ destekle daha da büyür Dünyada basılı evrak işinin gittikçe azaldığını ifade eden TİM Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, ihracatçı sektörlere dijital pazarlama alanındaki desteklerin güncellenmesi gerektiğini söyledi.