Türkiye Gazetesi

Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15.77'ye kadar yükselmişti.

Dolar, Euro yeni güne rekor tazeleyerek başladı. Dolar 16,02 liradan Euro ise 18,26 TL'den işlem görüyor.

ALTIN REKOR TAZELEDİ

Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altında ise yeni rekor seviyeler gelmeye devam ediyor. Gram altın bu sabah 927 TL'yi aştı.

Dün Merkez Bankası ve önceki gün Fed'in kararlarının ardından bugün piyasalarda daha sakin bir haber akışı olacak.

Bunun yanında dünya genelinde koronavirüs omicron varyantıyla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

İSLAM MEMİŞ: YÜKSELİŞ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve dolar kurundaki son gelişmeleri TGRT Haber ekranlarında değerlendirdi. “Türk Lirası’ndaki değer kayıpları hala devam ediyor. Neredeyse 16 liraya yakın bir kur var karşımızda” diyen İslam Memiş, “Dolar/TL kurunun yükselmesi diğer yabancı para birimlerinin de yükselmesine sebep oluyor. Dolardaki hareketi bundan sonra hiçbir ekonomist veya analist rakamlar üzerinden tahminde bulunamaz. Ama bence bu süreç çok sürdürülebilir bir süreç değil. Kurlardaki yükseliş neredeyse 2001 krizine tekabül ettiği için çok sürdürülemez olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlara şunu söyleyebilirim. Bunun tedbirinin çok önce alınması gerekiyordu. En az 1-2 ay daha beklemeleri gerekiyor. Bundan sonra bir maliyet yapmak çok riskli” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası Para Politikası Kurulu aralık ayı toplantısının ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Açıklanan karara göre politika faizi 100 baz puan indirimle yüzde 14'e indirildi. Para Politikası Kurulu, kasım ayı toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 15'e çekmişti.

Faiz kararı sonrası dolarda son durum: 16 Aralık Dolar ve Euro ne kadar? Dolar dün günü 14,79 seviyesinde kapatmıştı. Sabah saatlerinde yükselişe geçen Dolar 15 sınırını geçerek tekrardan rekor kırdı. Bugün Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını açıklamasının ardından Dolar, 15,68 seviyesine yükselerek bugün kırdığı rekorunu tazeledi. İşte Merkez Bankası kararından sonra Dolar ve Euro'da son durum.

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