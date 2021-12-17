Türkiye Gazetesi

Doların 17, euro'nun 19 lira seviyesinin üzerine çıkmasının ardından Merkez Bankası'ndan yeni bir müdahale geldi.

DÖVİZE BEŞİNCİ MÜDAHALE

Yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Bu Aralık ayı içerisinde döviz kurlarına yönelik beşinci müdahale oldu.

Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.

4 MÜDAHALEDE 4 MİLYAR DOLAR

Henüz resmi bir açıklama olmasa da ilk müdahalede 650 milyon dolar, ikinci müdahalede 400 milyon dolar, üçüncü müdahalede 500 milyon dolar, dördüncü müdahalede ise 2.5 milyar dolar doğrudan satış yapıldığı belirtilmişti.

Bakan Bilgin duyurdu: Emekliye yapılacak zam oranı belli oldu Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, emeklilere yapılacak zam oranıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile gerçekleştirdiği 'Emeklilere yapılacak zam oranı' ile ilgili görüşmesinin detaylarını TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Günaydın Türkiye programında paylaşan Cem Küçük, emekli aylığında en az yüzde 30 zam yapılacağını belirtti.

Prof. Dr. Bilgin: Azerbaycan ve Pakistan artık KKTC'yi tanımalı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin haklarını görmezden gelerek sözde 5. parselde doğalgaz arama izni vermesiyle Doğu Akdeniz’de tansiyon bir kez daha yükseldi.

Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışmalar tamamlandı Bakan Bilgin’den dikkat çeken 3600 ek göstergesi açıklaması: “Emeklilik sistemi ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlemesi gündemimizdedir”