Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Türkiye, üretim ve ihracat hedefliyle yeni bir dönemde ilerliyor. İhracat, bu yeni dönemin mihenk taşlarından biri. Son dönemde dünyadan ayrışan yüksek büyüme oranlarında ihracatın payı yüzde 70’e ulaşmış durumda. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, üçüncü çeyrekteki yüzde 7,4 büyümenin 6,8 puanının ihracattan geldiğini söyleyerek bu katkıyı vurguladı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği (İHBİR) tarafından düzenlenen ‘İHBİR’in İhracat Bir’İnci’leri” töreninde konuşan Turagay “Salgının etkilerinin kısa zamanda azalarak bitmesini bekliyoruz. Ülke ekonomimiz son çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. İkinci çeyrekte yüzde 21,7, üçüncü çeyrekte yüzde 7 büyüdük, seneyi yüzde 10 civarında büyüme ile kapatacağız. İhracatçımız olmasa bunu başaramazdık. İhracatımız yüzde 33,8 artarak 203,1 milyar dolar oldu. Aylık ihracatımız yüzde 33,4 arttı. Üçüncü çeyrek büyümesinin 6,8 puanı ihracattan geldi. Amerika’ya ihracatımız yüzde 45,1, AB’ye ihracatımız yüzde 34,1 arttı. ABD’ye 13,3 milyar, AB’ye 83,4 milyar dolarlık ürün ihraç ettik. Turizm gelirlerinde de oldukça önemli atılım yapacağız. 24 milyar dolardan bahsediyoruz” dedi. Gıda fiyatlarının dünyada inanılmaz seviyeye geldiğini, gıda temininde sıkıntı yaşandığını hatırlatan Turagay “Hububatçılarımız salgın döneminde sıkıntı çekti ama kendi kendimize yetebileceğimizi gördük, inşallah önümüzdeki sene Türkiye’nin önü daha da açılacak. Potansiyelimize inanalım” dedi.

"İHRACATIN LOKOMOTİFLERİNDEN OLDUK"

İHBİR Başkanı Haluk Okutur da 2021’in rekorlar yılı olduğunu belirterek “2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 7,3 milyar dolarlık ihracat rakamını aylar itibarıyla geçmiş bulunuyoruz. Bu başarı, yaklaşık 2 yıldır devam eden pandemi, küresel ticaretteki aksaklıklar, global ham madde, konteyner ve lojistik krizi gibi olumsuzluklara rağmen gerçekleşti. Tüm bunlara rağmen İHBİR olarak ihracatın lokomotiflerinden olduk. Yenilikçi ekibimiz, İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu olmak üzere çok çalışan büyük bir ailemiz var. Her gün daha iyi olacağız” diye konuştu.

İHLAS MEDYA'YA ÜÇ ÖDÜL BİRDEN

İHBİR’in ihracatçıları ödüllendirdiği gecede, İhlas Medya Grubu’nun üç temsilcisine de ihracata katkılarından dolayı ödül plaketi sunuldu. Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü Canan Eraslan, TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak ve İhlas Haber Ajansı Kurumsal Haber Koordinatörü Mehmet Tekin’e plaketlerini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile İHBİR Başkanı Haluk Okutur verdi.

TİM Başkanı'ndan ihracatçılara çağrı: Mal kıymetli, ucuza satmayın! Türkiye’nin pandemi döneminde tedarik zincirini kırmayıp üretime devam etmesiyle 23 milyar dolarlık yeni siparişin gelmesini sağladığını anlatan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılara ucuz ürün satmamaları konusunda şu çağrıyı yaptı: Mal, emtia, gıda kıymetli. Ucuza bir şey satmayın. Almak istediğinizde bulmakta zorlandığınız bu emtiaları kaptırmayalım. Devletin bize vermiş olduğu desteklerin değerini iyi bilerek mallarımızı değerinde satmamız gerekiyor.

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Demir'den 'İhtiyacımız olan ürünü ihraç etmeyelim' çağrısı İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, dövizdeki artış ve stokçuluk ile birlikte bazı ürünlerin ihraç edilmesinin de iç piyasada ürün talebini olumsuz etkilediğini belirterek, "Meyve, sebze ya da bakliyat tarafında artan bir fiyat bandı var ise, bunu ihraç etmemeliyiz. Ya da belli bir kota koymalıyız. Bu sayede içeride ürün olacaktır ve fiyatlar dengelenecektir” dedi.