Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘Türk modeli’ olarak nitelendirdiği yeni ekonomi politikasıyla çok hızlı bir şekilde toparlanma olacağını söyledi. TBMM Genel Kurulundaki 2022 Bütçe görüşmelerinde CHP sözcüleri, Nebati’nin ekonomi eğitimi almadığını ve ekonomi bilgisi olmadığını iddia etti.

Yeni ekonomi modeli ve kendisine yönelik eleştirileri cevaplayan Nureddin Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olduğunu, ekonomi politikaları ve kamu maliyesi derslerini de çok saygı duyduğu CHP üyesi Burhan Şenatalar’dan aldığını hatırlattı. Nebati “Ondan öğrendim, onun öğrettikleriyle de hareket ediyorum ve biliyorum ki bugün öne sürdüğümüz ‘Türkiye modeli’ diye beğenmediğiniz modelin önemli ipuçlarını, Burhan Hoca şöyle elini açarak ‘Kamu maliyesini anlayan ülkeyi iyi yönetir’ derdi, ona layık olmaya çalışıyorum” dedi.

Bakan Nebati, "Bundan sonra atacağımız adımlarla çok hızlı bir şekilde bir toparlanma olacağını da hep beraber görmüş olacağız" dedi.

FARKIMIZI ORTAYA KOYUYORUZ

‘Türk modeli’ diye nitelendirilen yeni ekonomik modelin 19 yıldır Cumhurbaşkanı tarafından dile getirildiğini hatırlatan Nebati şöyle konuştu:

"Güney Kore kişi başına düşen gelirde 93,8 dolarla başlamış yola, 31 bin dolarda şu anda; Çin 75 dolarla başlamış, 10.500 dolarda. Gana 190 dolarla başlamış aynı yıllarda, 2.300’lerde, yürütememiş; Japonya 568 dolarla başlamış, 40 bin dolara gelmiş. Türkiye ve dünya: Dünya 468 dolarla başlamış, 11 bin dolara gelmiş; Türkiye de 40 kat artarak 283 dolardan şu anda 8.500-9.000 dolarlara gelmiş. Bir şey söylüyoruz, bir farkı ortaya koyuyoruz: Biz Çin değiliz, biz Güney Kore değiliz; biz bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 28 bin kilometreye çıkaran, otoyol uzunluğunu 1.714 kilometreden 3.532 kilometreye çıkaran, tünel uzunluğunu 50 kilometreden 631 kilometreye, köprü viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 710 kilometreye, hızlı tren ağını sıfırdan 1.213 kilometreye, havalimanı sayısını 26’dan 56’ya, savunma sanayiinde, dışa bağımlılık oranını yüzde 80’den yüzde 20’ye düşüren bir ülkeyiz."

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Bakan Nureddin Nebati; altyapısını bitirmiş, geleceğe ümitle bakan, güçlü bir başkanlık sistemi kuran, bu başkanlık sistemi üzerinde inşa edilmiş bütün imkânları seferber eden bir anlayışla ülkenin yönetildiğini söyledi. Nebati “Bundan sonra atacağımız adımlarla çok hızlı bir şekilde bir toparlanma olacağını da hep beraber görmüş olacağız” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Nebati'den CHP'li Özel'e cevap: Hocam CHP'li Burhan Şenatalar Meclis'te ortam yine gerildi. CHP'li Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ekonomiyi bilmemekle suçladı. Buna cevap veren Bakan Nebati, maliye eğitimini CHP'li Burhan Şenatalar'dan aldığını açıkladı.

Bakan Nebati’den asgari ücret yorumu: Alım gücü arttı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, asgari ücretin 2002-2022 arasında 24.4 kat, enflasyonun ise 6.4 kat arttığını söyledi.