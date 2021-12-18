Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zamdan sonra, hükûmetin yeni gündemi emekli maaşları oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bu konuda çalışmalar sürerken, AK Parti milletvekilleri, emekli maaşlarında yapılacak artışın, asgari ücrete yapılan zammın altında olmaması için kulis yapmaya başladı.

AK Parti’de bazı milletvekillerinin ilgili bakanlarla görüşerek, emekli zamları ile ilgili görüşlerini aktardıkları belirtiliyor. Yapılan temaslarda “Asgari ücretin artışı ile birlikte emekliler de büyük bir beklenti içine girdi. Emekli maaşlarındaki artış oranı, asgari ücretteki artıştan az olmamalı” görüşü dile getirildi. Milletvekilleri, bakanlarla yaptıkları görüşmelerde, bir rakam zikredilmemesine rağmen, emekli maaşlarında ‘ciddi bir artış’ olacağı izlenimi aldıklarını kaydetti.

AK Parti kulislerinde emekli maaşlarında yapılacak iyileştirme konusunda iki ayrı formül konuşuluyor. Düşük emekli maaşlarına seyyanen zamla birlikte yıllık enflasyon oranında artış veya tüm emekli maaşlarına yüzde 35-40 oranında zam yapılması seçeneklerinin değerlendirildiği belirtiliyor. Kulislerde ikinci seçeneğin ağır bastığı, emeklilere enflasyon farkının yanı sıra ayrıca yüzde 25 oranında zam yapılacağı ve toplam zammın yüzde 40’a yaklaşacağı konuşuluyor.

Asgari ücrete yüzde 50’lik zam, emeklilerin beklentisini yükseltti. AK Parti kulislerinde toplam zammın yüzde 40'ı bulacağı belirtiliyor.

MECLİS’İN DE GÜNDEMİ

Öte yandan asgari ücretin açıklanmasından sonra TBMM Genel Kurulunda söz alan milletvekillerinin büyük bölümü, emekli maaşlarında asgari ücrete yapılan zam kadar artışa gidilmesi yönünde görüşlerini dile getirdi. Muhalefet milletvekillerinin yanı sıra MHP sözcüleri de emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek “Özellikle asgari ücretin altında maaş alan emeklilerimize de en az asgari ücret kadar, aynı oranda zam yapılmasını; ayrıca işçi emeklilerimizin, memur emeklilerimizin ve tarım BAĞ-KUR’undan emekli olup düşük maaş alanların da maaşlarının en az asgari ücret seviyesine getirilerek vatandaşlarımızın memnuniyetinin artırılmasını talep ediyoruz” dedi.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, emekliye tatmin edici bir zam verilmesini isterken, MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül de, emekli ve memur maaşları konusunda gerekli tedbirlerin alınacağına inandıklarını söyledi.

Bakan Bilgin duyurdu: Emekliye yapılacak zam oranı belli oldu Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, emeklilere yapılacak zam oranıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile gerçekleştirdiği 'Emeklilere yapılacak zam oranı' ile ilgili görüşmesinin detaylarını TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Günaydın Türkiye programında paylaşan Cem Küçük, emekli aylığında en az yüzde 30 zam yapılacağını belirtti.

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