Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Bakan Dr. Nebati yeni ekonomik programa ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulunarak, değerlendirmelerini aldı.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının amacının sağlıklı, istikrarlı büyüme performansı olduğu belirtildi.

PİYASALARDA YAŞANAN GELİŞMELERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bankalar tarafından yapılan değerlendirmede, son dönemde ülkemizdeki finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkat çekilerek şu açıklamada bulunuldu:

Güçlü bilanço, likidite ve öz kaynak yapısı, gelişmiş teknolojik uygulamaları ile uluslararası standartlarda faaliyet gösteren Türkiye bankacılık sektörü, ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer oluşturma misyonu doğrultusunda faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütmektedir.

Bankalarımız kurallarıyla işlemekte olan serbest piyasa mekanizması içinde kaynaklarını, hane halkı ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama yönünde kullanmaya devam edecektir.

Bakan Nebati Meclis'te konuştu: Ekonomide çok hızlı toparlanma göreceğiz Türkiye’nin Çin veya Güney Kore ile kıyaslanmasının doğru olmadığını belirten Bakan Nureddin Nebati ‘Türk modeli’ olarak nitelendirdiği yeni ekonomi politikasıyla çok hızlı bir şekilde toparlanma olacağını kaydetti.

Bakan Nebati'den CHP'li Özel'e cevap: Hocam CHP'li Burhan Şenatalar Meclis'te ortam yine gerildi. CHP'li Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ekonomiyi bilmemekle suçladı. Buna cevap veren Bakan Nebati, maliye eğitimini CHP'li Burhan Şenatalar'dan aldığını açıkladı.

Bakan Nebati’den asgari ücret yorumu: Alım gücü arttı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, asgari ücretin 2002-2022 arasında 24.4 kat, enflasyonun ise 6.4 kat arttığını söyledi.

Bakan Nebati'nin kardeşinden faiz kararı yorumu: ‘1 puan düşürülecek’ Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin kardeşi iş adamı Seyid Nebati, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararıyla ilgili, kanaatince pas geçilmesi gerektiğini, fakat bir puan kadar indirim yapılacağını öngördüğün söyledi.