Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Türkiye, 1998 yılında 1,5 megavatlık sembolik bir kapasiteyle İzmir’in Çeşme ilçesinde kurduğu Germiyan RES’in ardından, son santralini ülkenin en doğusunda yer alan 2 bin 900 rakımlı Van’ın Gevaş bölgesinde açtı. FİBA Grup tarafından kurulan 53,2 megavatlık RES ile 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

ELEKTRİĞİN %10’U RES’TEN

Rüzgâr enerjisinde gelinen noktayı değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Rüzgâr enerjisinde ilk adımı 23 yıl önce İzmir’de attık. Çok değil 1,5 megavat gücündeydi o santralimiz ama sembolik anlamı maddi yatırımın çok ötesindeydi. Şimdi sektörümüz yaptığı yatırımlarla 10 bin 500 megavatın üzerine çıktı. Bugün rüzgâr enerjisi sektöründe yerli ve yabancı toplam 231 firmamız faaliyet gösteriyor. İşletme hâlindeki 355 santralimizde toplamda yıllık 30 teravat saatlik üretim yapıyoruz. Rüzgâr kurulu gücünde Avrupa’da 8’inci, dünyada 13’üncü sıradayız. 10 bin 500 megavata ulaşan kurulu gücümüzle bugün elektriğimizin yaklaşık yüzde 10’unu rüzgârdan karşılıyoruz” diye konuştu.

YEKA RES-3 GELİYOR

Rüzgâr enerjisi yatırımcılarının pandemi döneminde bile yatırımlarına ara vermediğini ifade eden Dönmez “Kurulu gücümüz iki yıl içerisinde yaklaşık 3 bin megavat daha artarak bugün 10 bin 500 megavatın üzerine çıktı. Hâlihazırda 1.585 megavat kurulu gücündeki 63 santralimiz inşa hâlinde. Önümüzdeki dönem yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarımızla birlikte bu sayıyı daha da artıracağız. Toplam 2 bin megavatlık YEKA RES-3 yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Başvuruları 27 Nisan 2022 tarihine kadar alacağız. Yarışmalarımız 75 şehrimizde 20 megavat ile 90 megavat arasında değişen kapasitelerde olacak” bilgisini verdi.

Bakan Dönmez, "2020 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada 9’uncu, Avrupa’da 4’üncü ülke olduk" dedi.

45 ÜLKEYE İHRACAT

Rüzgâr enerjisi sektöründe yaklaşık 15 bin kişinin istihdam edildiğine dikkat çeken Dönmez “Sektörümüz yüzde 65 mertebesinde yerli üretim oranıyla enerji teknolojilerinin yerlileşmesinde başı çeken sektörlerimizden birisi durumunda. Öte yandan, Türkiye bugün 6 kıtada 45 ülkeye rüzgâr enerjisi ekipmanı ihraç ediyor. Firmalarımızın cirolarının yüzde 70-80’lik kısmı ihracat gelirlerinden oluşuyor” açıklamasını yaptı.

YENİLENEBİLİR GÜÇ YÜZDE 54'E ULAŞTI

Bakan Dönmez “Millî enerji ve maden politikamızı hayata geçirdiğimiz 2017 yılından bu yana devreye aldığımız 25 bin 58 megavat kurulu gücün yüzde 74,4’ü yenilenebilir kaynaklar oluştu. 2020 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada 9’uncu, Avrupa’da 4’üncü ülke olduk. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüz yüzde 54’e yükseldi” dedi.

Türkiye’den enerjide dev adım: Beş ilde petrol aranacak Türkiye enerjide dev bir adım attı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü, beş ilimizde petrol aranma izni verdi. Alınan karar Resmi Gazete’de yayımlanırken İzin verilen beş il ise Mersin, Hakkari, Mardin, Siirt ve Şırnak oldu.

Enerji krizi tüm Avrupa’yı sardı: Fiyatlar hızla artmaya devam ediyor Koronavirüs salgınıyla birlikte enerjide büyük krizler yaşanmaya başladı. Özellikle pandemiyle Avrupa’da enerji sektöründe arz-talep dengesizliği yaşanmaya başladı. Yaşanan dengesizlikler ise elektrik ve akaryakıt fiyatlarında rekor artışın yaşanmasına neden oluyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik İşlerden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni’den ise korkutan açıklama geldi. Gentiloni, Yaşanan krizlerden dolayı artan enerji fiyatları sorununun kısa sürede çözülemeyeceğini belirtti.

Sıfır emisyonlu enerji sistemine geçiş, küresel ekonomiye 25 yılda 26 trilyon dolar kazandıracak İklim değişikliğiyle mücadelenin global bir kriz haline gelmemesi için hükümetler önlem alıyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gelecek 25 yılda net sıfır emisyona sahip enerji sistemine geçişin, küresel ekonomiye 26 trilyon dolar fayda sağlayacağı öngörülüyor.