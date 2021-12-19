Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 2022 yılı bütçesi üzerinde konuşan Fuat Oktay, serbest piyasa ekonomisine aykırı bir uygulamanın gündemlerinde olmadığını, olmayacağını vurguladı. Oktay “Kimsenin şüphesi olmasın, bu süreçte bütün aksiyonlarımızı serbest piyasa ekonomisi ilkesiyle tam uyum şeklinde atmaya devam edeceğiz. Ülkemiz, köklü ve itibarlı geçmişiyle, küresel ekonomiye tam entegre olarak yerli ve yabancı yatırımcıya güven tesis etmeyi sürdürecek” dedi.

"İSTİHDAMI GÜÇLENDİRECEK, İHRACATI TEŞVİK EDECEĞİZ"

Katma değerli üretimin artırılması, ithalata olan bağımlılığın azaltılması ve beşeri sermayenin güçlendirilmesine yönelik politikaların bütün sektörlerde uygulanacağını belirten Oktay “Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yenilenebilir enerji, petrokimya, sağlık, ulaştırma, savunma, uzay ve havacılık teknolojileri başta olmak üzere sektörel destekler vermeyi sürdüreceğiz. Kredi Garanti Fonu uygulamasında ihracat yapan ve ithalata bağımlılığımızı azaltma yönünde üretim yapan KOBİ’leri önceliklendireceğiz. TÜRK EXIMBANK ve Kalkınma Bankası fonlama imkânları, başta KOBİ’ler olmak üzere firmaların ihracat finansmanı ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılacak. Yatırımları teşvik edecek, üretimi artıracak, istihdamı güçlendirecek ve ihracatı teşvik edeceğiz. Yaşanan sıkıntılar geçici, elde edeceğimiz kazançlar kalıcı olacak” diye konuştu.

"İHRACATIMIZ HER AY REKOR KIRIYOR"

Türkiye’nin düşük cari açıkla yüksek büyüme sağlayarak başarı hikâyesi oluşturduğuna dikkat çeken Oktay, “İhracatımız her ay rekor kırıyor, aylık bazda 20 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bir zamanlar yüzde 60’ların altına inen ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80 mertebesini geçti. Ekim itibarıyla istihdamımız 29,5 milyonun üzerinde yer almakta. 2020 yılının şubat ayı ile kıyasladığımızda, istihdam artışı iki milyonu bulurken sanayi istihdamında artış, 746 binle ilk sırada yer aldı” açıklamasını yaptı.

Fuat Oktay: Devlet tüm kurumlarıyla birlikte dimdik ayakta: Enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz! TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Fuat Oktay; asgari ücretliyi, memuru, işçiyi, emekliyi enflasyona karşı ezdirmediklerini ve ezdirmeyeceklerini belirtti. Oktay, devletin tüm kurumlarıyla birlikte dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Fuat Oktay’dan dolar ve fiyat manipülasyonu yapanlara mesaj: Tarihe gömeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Meclis'te yaptığı konuşmasında, dolar ve fiyat manipilasyonu yapanlara mesaj vererek, tarihe gömecekelrini söyledi.