Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Türkiye ile dost ve kardeş ülke Azerbaycan arasında süregelen enerji iş birliğini daha da ileriye taşımak amacıyla Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu’nun birincisi düzenlenecek. Forum, 21-22 Aralık tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirilecek. Forum ile yeni yatırımlara da kapı aralanacak.

Bu kapsamda üzerinde mutabık kalınan alt sektörlerde Çalışma Grupları da oluşturuldu. Oluşturulan Hidrokarbon ve Petrokimya Çalışma Grubu, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu, Elektrik Piyasası, Elektrik Dağıtım ve İletimi Çalışma Grubu ve Regülasyonlar Çalışma Grubu ile Türk ve Azerbaycan taraflarınca ilgili kamu ve özel sektörün katılımı ile belirlenen alanlarda somut iş birliği adımlarının atılması sağlanacak.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANACAK

Çalışma Grupları, 21 Aralık’ta (yarın) yapılabilecek iş birliklerine ilişkin raporlarını teslim edecek. 22 Aralık’ta ise üst düzey kamu ve özel sektör katılımcılarının yer alacağı zirvede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov eş başkanlıklarında iş birliği protokolü imzalanacak. Forum kapsamında, madencilik ve doğalgaz konularına ilişkin iş birliklerinin geliştirilmesini için çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Azerbaycan ile son olarak bu yılın ekimde 2024 sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı’ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz ticaret anlaşması imzalanmıştı. Alınan kararla Enerji Forumu’nun biri Türkiye’de biri Azerbaycan’da olmak üzere yılda iki defa düzenlenmesi planlanıyor.

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