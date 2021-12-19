Türkiye Gazetesi

Akron Yönetimi Kurulu Başkanı Ünal “Burada üreticiler ve tüketiciler arasında karşılıklı güven oluşacak. Üstün yapay zekâ teknolojisi ile donatılan bu platform; kişileri, yaptıkları işlemler ile tanıyacak. Onların ihtiyaçları olan ürünleri, en doğru, en kaliteli, en iyi fiyatla sunacak. Mal, doğru fiyat ile alıcıya ulaşacak. Küçük esnaf da, rekabeti altında ezilmeden gelişecek” dedi. Sistemde arz edilen malların satışı ya da takası, ‘blokchain’ zincirinde güvence altına alınmış olan değişim aracı ‘AhiCoin’ ile gerçekleşecek.