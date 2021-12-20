Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Afrikalı mevkidaşlarımla ikili meseleleri değerlendirme şansımız oldu. Önümüzdeki 5 yılda kıta için atılabilecek adımları konuştuk. Afrika ile ticaretimizi 30 milyar dolara çıkardık, şimdi hedefimizi önce 50 milyar dolara sonra da 75 milyar dolara çıkarmaktır.

Biz Afrika'yı bir sorun olarak görmüyoruz. Bilakis 21. yüzyıla damga vuracak bir kıta olarak görüyoruz. Kritik bir dönemde gerçekleştirdiğimiz 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hayırlı olmasını diliyorum.

2022 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. 17 Aralık'ta sona eren uzun ve zorlu bir süreç yönettiler. 225 kamu idaresinin bütçelerinden oluşan görüşmelerdir. Türkiye'yi yatırım yoluyla büyütmemize katkı sağlayacaktır.

"BU YIL BÜYÜME RAKAMI ÇİFT HANELİ OLACAK"

Bütçede tarımsal desteklere 26 milyar lira, yatırım harcamalarına 148 milyar lira kaynak ayrıldı. Bir kez daha 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Küresel finans krizinin etkisiyle 2019'da yaşadığımız küçülme dışında tüm yıllarda başarılara imza attık. 2021'i de çift haneli rakamlara dayanan büyüme ile kapatacağız. İstihdamımızı 29 milyona yükselttik.

Vesayetin tuzaklarından, darbe girişimlere, uluslararası ambargolara kadar nice badireleri aştık. Şimdi de dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmaya çalışarak mücadele veriyoruz.

Biz medeniyetimizden aldığımız güçle üstünlüğümüze inanan insanlarız.

Demokraside, kalkınma da hak ettiği yere getirdiğimiz Türkiye'yi ekonomide de aynı yere getireceğiz. Finans hareketlerinin açtığı sıkıntılar hepimizin canını yakıyor. Ülkesinin değerleri uğruna gerektiğinde canını koyan millet olarak biz mücadeleye hazırız. Hükümet olarak gereken adımları atıyoruz. Stokçulukla ilgili harekete geçtik. Meclis'imizde stokçulara yönelik kanunu kabul ederek mücadeleye katkı sağladı.

Çalışanlarımızı hayat pahalılığına ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz. Asgari ücrette rakamı 4250 liraya çıkardık, vergileri de kaldırdık. Yeni asgari ücretin bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Tasarruflar değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz.

Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.

Dolardaki artış TL mevduatlarına yansıtılacak. Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.

Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.

KİT'lerden bütçeye aktarılan gelir payları endeksli kamu borç senetleri çıkarılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir

Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır. Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek.

"FAİZDEKİ İNDİRİMLE BERABER ENFLASYON DÜŞMEYE BAŞLAYACAK"

Kambiyo rejimi türü tartışmalar açarak ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye çalışanların hangi sinsilikler peşinde koştuklarının farkındayız.

SWAP anlaşmalarının önceden belirlenmiş kur düzeyinden yapıldığı dedikodularını ortaya yayanların hangi alçak hesaplara hizmet ettiğini biliyoruz.

Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız.

Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır.

Biz bu oyunu kendi kurallarımızla hedefe ulaşacağız. Bunca zamandır faizlerin yükseltilmesinden başka tek çözüm sunamayanların Türkiye'yi de dünyayı da okuyamadıkları ortadır. ABD başta olmak üzere 0 faiz - faizler var.

Biz dün bu göreve gelmedik. 19 yıl önce göreve geldiğimizde enflasyon, faiz neredeydi. Biz burada kalkıp ülkedeki ekonomiden anlamayanların ağzına bakacak halimiz yok. Biz yaşadık, uyguladık. Yaşadıklarımızla, uyguladıklarımızla, faizi de, enflasyonu da nereden nereye çektiğimiz ortada. Dünya ekonomisinin %80'nini oluşturan küresel güçler yakın tarihin en güçlü kavgasını veriyor. Avrupa MB'nin de ABD MB'nin de diğerlerinin de para politikaları istihdamı koruma merkezli olarak değerlendirmektedir. Avrupa ülkeleri Euro'ya geçiş sürecinde paralarını %50 devülüye ederken Türkiye bunun dışında tutularak sanayimize, ticaretimize görünmez engeller konulmuştur.



"ARTIK EKONOMİSİNİ REHİN VEREN BİR ÜLKE OLMAYACAK"

Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak.

Ülkemizde yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğimi ilan ediyorum.

Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak.

Artık bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup, ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu atılımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacak.

TUSCON VE TÜSİAD'A TEPKİ

TUSCON, TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım. Üretimimizin bir kısmı ithalata bağlı olduğu için, sanayi ve tarımımızın henüz arzu ettiğimiz esnekliğe ulaşamadığımızı biliyorum. Bunun da üstesinden geleceğiz. Kamu bankasından krediyi alıp bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanmaya çalışanların alnını karışlarız. Antalya Havalimanı işletmesi 8 milyar 555 milyon euro ile en yüksek teklifi veren girişim grubu kazanmıştır.

Bireysel Emeklilik Sisteminde yeni dönem: Devlet katkısı yüzde 30'a çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bireysel emeklilik sistemine devlet katkısı oranının yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkarılacağını duyurdu.

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