Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından yaptığı önemli açıklamalarda Bireysel Emeklilik Sistemine de (BES) değinerek müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarının doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.

Erdoğan, "KİT'lerden bütçeye aktarılan gelir payları endeksli kamu borç senetleri çıkarılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda müjdeler: TL mevduatlarına dolar ayarı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında müjdeleri peş peşe sıraladı. Yeni ekonomik önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduatlarında vatandaşların kazancının altında kalması durumunda aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceğini duyurdu.

Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine burs müjdesi Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek dövizdeki artış ve ekonomideki gidişata ilişkin önemli mesajlar verdi. Üniversite öğrencilerine de müjdeyi veren Erdoğan, burs miktarına zam yapıldığını duyurdu.