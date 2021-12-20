Türkiye Gazetesi

Kabine toplantısının ardından ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde geldi. Erdoğan, gelecek yıl lisans burs ücretinin aylık 850 liraya yükseltildiğini duyurdu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Afrikalı liderleri ülkemizde bir kez daha misafir ettik. Zirvemiz öncekiler gibi çok başarılı geçti. Mevkidaşlarımla ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüştük. Bakanlarımızın iştirakiyle düzenlenen oturumlarıyla çok sayıda atılabilecek adımları konuştuk. Salgın şartlarına rağmen bu zirve ile Türkiye-Afrika ortaklığında yeni bir döneme girdiğimize inanıyorum. Hedefimiz 50 milyar dolara ardından da 75 milyar dolara ticaret hacmimizi çıkarmak istiyoruz.

Afrika'yı tehditler yumağı olarak görmüyoruz, yükselen bir güç olarak değerlendiriyoruz. Kritik bir dönemde gerçekleştridiğimiz zirvemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katılan herkese ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS MÜJDESİ

Her yıl ortalama 150 bin yeni öğrenci burs alamaya hak kazanıyordu. Bu yıl 180 bin evladımız burs imkanından faydalanacak. Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı? Biz kaldırık. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri hatırlayın. 45 liracık burs veriyorlardı, 45 liracık... Önümüzdeki yıl burs ücretlerini lisansta 850 liraya, yüksek lisansta 1700 liraya, doktorada ise 2500 liraya çıkartıyoruz.

Bireysel Emeklilik Sisteminde yeni dönem: Devlet katkısı yüzde 30'a çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bireysel emeklilik sistemine devlet katkısı oranının yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkarılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda müjdeler: TL mevduatlarına dolar ayarı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında müjdeleri peş peşe sıraladı. Yeni ekonomik önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduatlarında vatandaşların kazancının altında kalması durumunda aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceğini duyurdu.