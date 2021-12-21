Türkiye Gazetesi

Asya ile Avrupa kıtasını deniz tabanının altından kara yoluyla birleştiren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından hizmete açılan Avrasya Tüneli’nin açılışından bu yana beş yıl geçti. İstanbul’un iki yakası arasındaki mesafeyi 15 dakikaya düşüren tüneli bugüne kadar 77 milyondan fazla araç kullandı.

Kasım ayı itibarıyla tüneli kullanan ortalama günlük araç sayısı 53 bin 494 adede ulaştı. İlk günden bu yana görülen en yüksek günlük araç sayısı (22 Temmuz 2019’da) 79 bin 495 adet oldu.

EN YOĞUN GÜNLER PERŞEMBE

Tünelde trafiğin en yoğun yaşandığı günler perşembe olarak kayıtlara geçti. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde tam kapasiteyle çalışan tüneli kullanan araçların yüzde 93’ünü otomobiller, yüzde 7’sini ise minibüsler oluşturdu.

Tünelden geçen araçların yüzde 51,4’ü Avrupa’dan Asya yönüne, yüzde 48,6’sı Asya’dan Avrupa yönüne seyahat etti. Salgın sürecinin yaşanmaması hâlinde trafiğin bu yılın sonuna kadar garanti seviyelerine gelmesi öngörülüyordu. Ancak hafta içi günlük kullanım sayısı 60 bin seviyelerini geçmeyi başardı.

135 MİLYON SAAT TASARRUF

Avrasya Tüneli’nin kullanılmasıyla beş yılda 135 milyon saat zaman tasarrufu elde edildiği, 75 bin ton emisyon azaltımı sağlandığı hesaplandı.

Bakanlıktan Avrasya Tüneli geçişlerinde fazla ücret alındığı iddialarına yanıt ‘Avrasya Tünel’inden geçişlerde hatalı döviz kuru nedeniyle fazla ücret alındığı’ iddialarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan cevap geldi. Paylaşılan açıklamada, her yıl olduğu gibi ocak ayının ikinci günündeki döviz kurunun baz alındığını bildirdi.

Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lira oldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine katkısının 6 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.