Türkiye Gazetesi

17-21 Ocak’ta düzenlenmesi planlanan ve Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle 2022 yazına ertelendi.

WEF’ten yapılan yazılı açıklamada “Mevcut salgın koşulları, yüz yüze bir toplantı yapmayı son derece zorlaştırıyor” ifadesine yer verildi. WEF Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab ise erteleme kararının, dijital ortamda buluşmalarını engelleyemeyeceğini vurguladı.

DSÖ: Omicron, Delta'dan daha hızlı yayılıyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron varyantının aşılılara, hatta virüsü daha önceden atlatanlara da bulaştığını duyurdu.

Omicron kabusu: Delta varyantının yerini alabilir Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantı dünya genelinde pek çok ülkeye yayılmaya devam ediyor. Bu varyant hakkında bilgilendirmelerde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevil Sapmaz Karabağ, “Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi birkaç ay içerisinde vakaların yaklaşık yüzde 50’sinden sorumlu olabileceğini söyledi” dedi.