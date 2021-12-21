Türkiye Gazetesi

Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu.

2022 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerleme oranı ise yüzde 25'e düşürülmüştü.

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI

2022'de pasaport harcı yüzde 36,2 oranında artacak.

6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309 lira 40 kuruşa çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport alanlar 1478 lira harç ücreti ödeyecek.

Yeni yılda ehliyet harçları aynı değerleme oranında artacak.

A sınıfı ehliyet harcı, 272 liradan 370 lira 40 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise 820 liradan 1116 lira 90 kuruşa çıkacak.

Diğer ehliyet harçları ise bin 368 liradan bin 863 lira 70 kuruşa yükselecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

Otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liradan 136 liraya çıktı.

En yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya yükseldi.

1 Ocak 2018'den sonra tescil edilen araçlardan 1-3 yaş arasında ve motor silindir hacmi 1300-1600 santimetreküp arasında olanlar, matrahına göre 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Damga ve gelir vergisi istisnası getiren teklif kabul edildi Tüm çalışanların ücretlerinden damga ve gelir vergisi istisnası getiren teklif, Plan ve Bütçe Komisyonununda kabul edildi.

AK Parti'den Vergi muafiyeti açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş' vergi muafiyeti hakkında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacağını açıkladı.

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