Türkiye Gazetesi

BDDK, görsel ve basılı yayın organlarından yaptığı açıklamada sosyal medya hesapları üzerinden kurdaki olumlu hareketliliği manipüle etmek etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

BDDK tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunun gözlendiği belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

BDDK sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını belirterek, "Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir" ifadelerini kullandı.

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