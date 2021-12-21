Türkiye Gazetesi

Buna göre bankalarda dövize endeksli hesap açılacak. Hesap açılış tarihi ile vade bitim tarihine bakılarak kur esas alınacak.

Ana paraya aylık mevduat getirisi hesaplanacak, bu rakam kur farkından aşağı ise herhangi bir ekleme yapılmayacak.

Ana paranın getirisi kur farkı ile oluşacak rakamdan düşük ise aradaki farkı Hazine karşılayacak.

Ödenecek bu fark gelir vergisi stopajına tabi olmayacak.

ÖRNEK HESAPLAMA:

32 günlük 100.000 TL'lik dövize endeksli hesap açıldı. Getirisi 2 bin TL.

Hesabın açıldığı tarihte kura bakılacak (Örneğin 1 Ocak 2022). 100.000 bin TL vade sonunda 102.000 TL olarak ele alınacak.

100.000 TL dövizde 32 gün sonra getirisine bakılacak.

Döviz olarak getirisi 2 bin TL'nin altında herhangi bir ödeme yapılmayacak.

32 gün sonra döviz getirisi örneğin 2.500 TL ise aradaki 500 TL hesap sahibine ödenecek. 102.500 TL para dönüşü olacak.

Döviz bürolarında hareketlilik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomik tedbirleri açıkladı: İşte 10 maddede Türk Lirası teşvik paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk lirasını teşvik etmek için hazırlanan paketi açıkladı. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlamak için yeni araçların devreye gireceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler doping oldu: Zafer TL'nin! Türkiye'nin haftalardır ekonomi cephesinde sürdürdüğü savaş dün çok şiddetlendi. Dedikodu ve panikle sunî hareketler gerçekleşti. Dolar 18, avro 20 TL'yi geçerek tarihi zirvelerini gördü. Kabine'de, bundan sonrası için "TL'de bekleyenlerin, döviz karşısındaki kayıplarının karşılanması" kararının alınması üzerine döviz çöktü. Dolar 12.80, avro 15'li rakamlara kadar geriledi.