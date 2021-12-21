Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Acdagiç yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nın ardından kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri devreye almasının iş dünyası için memnuniyet verici olduğunu ifade eden Avdagiç, “Bu kritik dönemde iş dünyası olarak tüm gücümüzle hükümetimizin ve yeni ekonomik modelimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tedbirler sonucunda göreceğiz ki başaran Türkiye olacak, kazanan milletimiz olacak” ifadelerini kullandı

“MEVDUATTA KUR FARKI MODELİNİ OLUMLU KARŞILIYORUZ”

Yeni araçların dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşabilmesini sağlayacağını ve yeniden finans piyasaların sağlıklı bir işleyişe kavuşmasına katkı vereceğini ve TL’ye güveni arttıracağını söyledi. Uygulamayla yatırım, üretim, ihracat ve istihdam üzerinde müspet sonuçların kısa vadede dahi görüldüğünü belirten Avdagiç, “Mevduatta kur farkı modelini olumlu karşılıyoruz. Döviz kuru garantili TL mevduat, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin teşvikler, ihracatçı firmalara ileri vadeli kur uygulaması, DİBS ve temettü ödemelerindeki stopajın kaldırılması gibi adımlar, ülkemizdeki dolarizasyon sürecini durduracaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

“YASTIK ALTI BİRİKİM SİSTEME DAHİL OLACAK”

Şekib Avdagiç, atılan son adımlarla önemli bir yastık altı birikiminin de sisteme dahil olacağına inandıklarını aktararak, şunları kaydetti: “Artık gündem kur ve enflasyon sarmalından gerçek odağımız olan yatırım, üretim ve ihracat üçgenine kalıcı bir geçiş yapacaktır. Türkiye'de bu güven sağlandığında, kendi halkı liraya destek sunduğunda, bunun katlanarak yurt dışı piyasalara da geçtiğini göreceğiz. Türkiye'deki yatırım-üretim fırsatını kaçırmak istemeyen küresel sermayenin de teveccühüne şahit olacağız. Türkiye ekonomisi, iktidar mücadelesinin gerçekleştiği bir alan olmamalı. Yaşanan gelişmeleri bir siyasal malzeme olarak kullanmak yerine, bu süreçten Türkiye ekonomisinin ve üretiminin yara almadan çıkması için çaba göstermeliyiz.”

“PİYASANIN MANİPÜLE EDİLMESİ YENİ ÖNLEMLERLE KESİLDİ”

Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni önlemlerin de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kestiğini belirten Avdagiç, “Hükümet, Türkiye ekonomisinin faiz-döviz eksenine sıkıştırılarak buradan kaotik bir durum çıkarılmasına ve ekonominin çarklarının yavaşlamasına izin vermemiştir.” ifadesini kullandı.