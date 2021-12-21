Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemenin ayrıntıları saat 14:00'te açıklanacak.



Bakan Nebati: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacak."





Bakan Nurettin Nebati'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım

