Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemenin ayrıntıları saat 14:00'te açıklanacak.
Bakan Nebati: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacak."
Bakan Nurettin Nebati'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım