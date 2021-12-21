Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri devreye almasının iş dünyası için memnuniyet verici olduğunu aktaran Avdagiç, “Bu kritik dönemde iş dünyası olarak tüm gücümüzle hükümetimizin ve yeni ekonomik modelimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tedbirler sonucunda göreceğiz ki başaran Türkiye olacak, kazanan milletimiz olacak” ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASINA GÜVEN ARTACAK

Avdagiç, dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın finansal piyasaların yeniden sağlıklı bir işleyişe kavuşmasına büyük katkı vereceğini ve TL'ye güveni artıracağını kaydetti.

Uygulamaya alınan yeni yöntemlerin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam üzerindeki müspet sonuçlarının kısa vadede dahi görüldüğünü belirten Avdagiç, "Mevduatta kur farkı modelini olumlu karşılıyoruz. Döviz kuru garantili TL mevduat, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin teşvikler, ihracatçı firmalara ileri vadeli kur uygulaması, DİBS ve temettü ödemelerindeki stopajın kaldırılması gibi adımlar, ülkemizdeki dolarizasyon sürecini durduracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

YASTIK ALTI EKONOMİYE DAHİL OLUYOR

Atılan son adımlarla önemli bir yastık altı birikiminin de sisteme dahil olacağına inandıklarını aktaran Avdagiç şunları kaydetti:

“Artık gündem kur ve enflasyon sarmalından gerçek odağımız olan yatırım, üretim ve ihracat üçgenine kalıcı bir geçiş yapacaktır. Türkiye'de bu güven sağlandığında, kendi halkı liraya destek sunduğunda, bunun katlanarak yurt dışı piyasalara da geçtiğini göreceğiz. Türkiye'deki yatırım-üretim fırsatını kaçırmak istemeyen küresel sermayenin de teveccühüne şahit olacağız. Türkiye ekonomisi, iktidar mücadelesinin gerçekleştiği bir alan olmamalı. Yaşanan gelişmeleri bir siyasal malzeme olarak kullanmak yerine, bu süreçten Türkiye ekonomisinin ve üretiminin yara almadan çıkması için çaba göstermeliyiz."

Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni önlemlerin de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kestiğini belirten Avdagiç, “Hükümet, Türkiye ekonomisinin faiz-döviz eksenine sıkıştırılarak buradan kaotik bir durum çıkarılmasına ve ekonominin çarklarının yavaşlamasına izin vermemiştir.” ifadesini kullandı.

MÜSİAD VE ASKON'DAN TL AÇIKLAMASI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, MÜSİAD olarak son günlerdeki açıklamalarıyla hem iş dünyasına hem de vatandaşlara itidal çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Asmalı, "Bu vesileyle söz konusu çağrımızı yineliyor, geçici ve suni gelişmelere göre yapılan fiyatlamaların kaybetmeye mahkum olduğunu tekrardan ifade etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu önlem paketiyle; başta Türk Lirası (TL) mevduatlarının çözülmesinin engellenmesi olmak üzere, döviz kurunu yukarı yönde baskı altında tutan birçok unsurun bertaraf edileceğine ve önümüzdeki günlerde TL'ye olan güvenin yeniden artış kaydedeceğine yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün tarihi bir konuşma gerçekleştirdiğini, üreten ve ürettiğiyle gerçek büyümeyi hedefleyen yeni ekonomi modelinin böyle güçlü enstrümanlarla destekleniyor olmasının iş dünyası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacağını bildirdi.

Aydın, Türk lirasına olan inanç ve güvenlerinin her zamanki gibi tam olduğunu belirterek, "Üreterek büyüyen Türkiye hayalinde biz de varız." ifadelerini kullandı.

Dövizdeki sert düşüş dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirleri açıklaması ile dolar ve euro'da sert düşüş yaşanırken, dünya basınında da TL'deki değer kazancı konuşuldu.

Döviz bürolarında hareketlilik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi.

Kabine'de maaş ve döviz zirvesi Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde emekli ve memurlar için oranlar konuşulacak, tedbirler masaya yatırılacak.

Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklamasında "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi. Böylece Merkez Bankası dövize 5'inci kez müdahale etmiş oldu.