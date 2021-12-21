Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından yeni ekonomik pakete ilişkin detayları paylaştı. Açıklamanın ardından döviz kurunda sert düşüş yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paket içerisinde duyurulan ' dövize endeksli Türk lirası mevduatları' ile ilgili detayların yer aldığı bir açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

- Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü devreye alınmıştır.

- Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz İle hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek Olan Oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

- Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00’de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz Oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

- Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oram TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir.