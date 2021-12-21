Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda elektrik faturalarında TRT payını kaldıran maddeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda; 317 milletvekilinden 294'ü kabul oyu kullanırken, bir ret, 21 çekimser oy kullanıldı.



Kabul edilen kanun teklifine göre fikir ve sanat eserlerinin korunması amacıyla eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımının kontrolünü sağlamak üzere erişim kontrolü veya şifreleme gibi koruma yöntemi ya da çoğaltım kontrol mekanizması uygulamalarıyla sağlanan teknolojik yöntemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçları imal veya ithal eden, dağıtan, satan, kiraya veren veya ticari amaçla elinde bulunduranlar, reklam, pazarlama, tasarım veya uygulama hizmeti sunanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek. Orman içi su kaynakları kullanarak balık üretim yerleri kurulmasına izin veriliyor.

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE ÜCRET DÜZENLEMESİ

İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının 20 ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 30'undan, kalfalık yeterliliği kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50’sinden aşağı ücret ödenmeyecek. Mesleki Eğitim Kanunu usta öğreticilik maddesine ustalık yeterliliği kazanmış olanlar mesleklerinde en az on yıl çalıştıklarını belgeledikleri takdirde bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecekler.



Kooperatiflerin kooperatif birliklerine, kooperatif birliklerinin de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde ‘kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacağı ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacağı’ düzenlemesinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

İnternet üzerinden futbol yayınlarına ilişkin de düzenleme getirilirken, elektrikli araçların şarj hizmetlerine yönelik düzenleme yapılıyor.

TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenleme Meclis'ten geçti TBMM Sanayi Komisyonu, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi onayladı.

TRT payının faturalardan kaldırılmasını içeren yasa teklifi Meclis'te AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.

Elektrik faturasında TRT payı ve altyapı giderleri kaldırılıyor Elektrik faturalarında TRT ve altyapı giderlerine ilişkin katkı payının kaldırılmasına yönelik mevzuat hazırlıkları başladı. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı torba teklif taslağına göre bu paylar 2022 yılı başı itibarıyla kaldırılacak. Böylece vatandaşın üzerindeki 3 milyar liralık mali yüke son verilmiş olacak.