Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin yeni ekonomi modelini ve merak edilenleri katıldığı bir televizyon programında açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modeliyle birlikte döviz kurları çakılmıştı. Bunun üzerine 'Marketlerde yükselen fiyatlar da düşecek mi?' soruları akılları kurcalar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında yapmış olduğu açıklamada artan fiyatlarla da değindi.

"ARTIK TAVİZ YOK"

Zincir marketleri uyaran Nebati, "Kârınızı yaptınız, gelirinizi elde ettiniz. Bu saatten sonra bu konuda hiçbir tavizimiz yok." dedi.



Bakan Nebati yeni ekonomi modelinin detaylarını tek tek açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon kanalında Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi ve ekonomik gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Nebati'den dövize endeksli Türk lirası açıklaması Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili bir yazılı açıklamada bulundu.