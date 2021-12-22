Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

AMD’den güç alan Honor MagicBook serisi, Google servisleriyle gelen yeni akıllı telefon Honor 50, IoT kategorisinde yer alan akıllı süpürge Honor Choice R1 Cleaner ve bluetooth kulaklık Honor Earbuds X ile tüketicilerin ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayacak.

Honor Türkiye Lideri Frank Wang, Türkiye’nin büyük fırsatlar sunduğunu belirterek “Genç nüfus heyecan verici; çoğunlukla 30 yaşın altındaki ve yeni teknolojiyi deneyimlemeye hevesli insanlardan oluşuyor. 2022’de kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ürünler piyasaya sürmek için ürün yelpazesini çeşitlendirmeye kararlıyız” dedi.

"İDDİAMIZI GÖSTERMİŞ OLDUK"

Yeni modeller hakkında da bilgi veren Wang “Türkiye pazarında Honor Magic Earbuds, MagicWatch 2, Watch GS Pro ve Honor Band 6 gibi IoT cihazlarımızla öne çıkıyoruz. Okula dönüş sezonunda ise notebook modelimiz Honor MagicBook X 15’i sunarak pazarda iddiamızı göstermiş olduk. Yakın zamanda ise Honor HONOR 50 akıllı telefonları tüketicilere sunarken, 2022’de üç yeni akıllı telefonu lanse ederek akıllı telefonlara olan özlemi dindireceğiz. Bu yıl yalnızca telefon değil, akıllı yaşamı hedef alan robot süpürge, scooter, diş fırçasıi akıllı saat ve tablet gibi yeni ürünleri de tüketiciyle buluşturacağız” diye konuştu.

Honor’dan gürültüyü engelleyen kulaklık ∂ Honor’un yeni kablosuz kulaklık modeli HONOR Earbuds 2 Lite Türkiye’de satışa çıktı.

Honor MagicBook X 15 Türkiye’de satışa çıktı Honor, dizüstü bilgisayarı MagicBook X 15’i Türkiye’de satışa sundu.