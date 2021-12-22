Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurdaki dalgalanmanın önüne geçmek ve fiyat istikrarını sağlamak adına açıkladığı yeni ekonomik model, piyasada bayram havası oluşturdu. Döviz kuru tarihî düşüş yaşadı. Pazartesi akşamı 18,35 TL ile zirve yapan dolar, dünkü işlemlerde 13 TL’ye yakın seviyelerde denge bulmaya çalıştı. Bu büyük düşüş ve öngörülebilirliğin artması üzerine; başta gıda ve otomotiv sektöründe olmak üzere döviz kuru kaynaklı yaşanan zamların geri çekilme beklentisi arttı.

Sektör temsilcileri zincir marketlerde anlık fiyat indirimlerinin yaşanacağını, kurun bu seviyelerde istikrarlı kalması durumda gerçek indirimlerin de bir hafta içinde yapılacağını ifade ediyor. Otomotiv sektöründe de markalar fiyatlarını güncellemeye başladı.

GÜNCELLEME YAPILMALI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç “Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum, fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı” dedi.

Yeni ekonomik tedbirlere bağlı olarak döviz kurunun çok hızlı bir şekilde, olması gereken seviyelere yakın bir yere kadar düştüğünü ifade eden Avdagiç, şöyle devam etti: Bütün bu spekülatif, manipülatif artışlar bir kenara konuldu ve böylece yeni bir döneme geçtik. Dolayısıyla buna bağlı olarak, tüm iş dünyasının fiyatlarını hızlı bir şekilde güncelleyeceğini öngörüyoruz. Yani burada kesinlikle şuna tahammülümüz yok, fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Döviz fiyatlarında bu ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde güncellenmesi gerekiyor. Bu arada stok maliyetleri ve diğer bazı arızi durumlar dikkate alınarak değil, şu anda oluşan yeni döviz kuru seviyesi dikkate alınarak yeni fiyat seviyelerinin belirlenmesi gerekiyor.



Tüketici, dolar çıkarken sürekli etiket değiştirenlerden aynı hızı inişte de bekliyor

MARKET UCUZLAYACAK

İstanbul Perakendeciler Federasyonu (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, döviz kurunda yaşanan düşüşün sevindirici olduğunu belirterek, marketlerin fiyat indirimine gideceğini söyledi. Güzeldere “Dövizdeki düşüş mutlak fiyatlara yansıyacak ancak bugünden yarına miktarı söylemek çok doğru olmaz. Pandemi nedeniyle tedarik zincirinde bozulmalar yaşandı. Döviz yüksek olduğu için stokçuluk patladı. Şimdi döviz düştüğü için stokçular ellerindeki malı piyasaya sürmek zorunda kalacak. Dolayısıyla biz marketçiler de fiyatlamalarımızı ona göre yapacağız. Bu süreçte en büyük sıkıntıyı bizler yaşadık. Tüketicilerde de panik havası oluştu. Doğal olarak temel gıda ürünlerine talep arttı. Stokçuluğu yalnızca üretici veya marketçi yapmadı, bireysel tüketiciler de yaptı. Bu panik havasının yok olması piyasayı ciddi şekilde rahatlatacak. Kurda istikrar ve bir ortalamaya oturması şart. Bizler federasyon olarak üyelerimizle görüşmeye başladık. Yakın zamanda indirim olacak. Bir haftalık süreçte vatandaşlarımız bu düşüşü görecek” diye konuştu.

GİYİMDE BAŞLADI

Giyim perakendecesi bazı firmalar dün indirime başladı. DeFacto CEO’su İhsan Ateş “Enflasyon yükselirken, çalışanlar ve tüketiciler başta olmak üzere toplumun her kesimi bu durumdan endişe duyuyor. Bu sürecin etkisini hafifletmek için çeşitli önlemler aldık. Birlik ve beraberlik içinde yöneteceğiz. Ürünlerimizin yüzde 60’ında fiyatları indirdik. Diğer taraftan çalışanlarımızın da maaşlarına ek ödeme yaparak katkı sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. de dövizin aşağı yönde hareketine bağlı olarak gübre fiyatlarını yüzde 22 düşürdü.

Dövizdeki düşüş sonrası gözler zincir marketlerde: Fiyatlarda düşüş bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirlerden sonra düşen döviz kurunun etkisiyle market fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu.

EPGİS açıkladı: Akaryakıt fiyatlarında 'ciddi düşüş' bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüşün akaryakıt fiyatlarına da olumlu yansıyacağı öngörülüyor.