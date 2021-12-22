Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önceki gece, BOTAŞ’ın kamuya olan vergi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi görüşülürken, milletvekilleri, doğalgaz fiyatlarının belli bölgeler için sübvanse edilmesini gündeme getirdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi “Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde havaların eksi 20’ye düştüğü bu mevsimde bölgeyle ilgili bir çalışmanız var mı?” sorusunu sorarak, BOTAŞ temsilcilerinden açıklama istedi. Muhalefet milletvekilleri de doğalgazda sosyal tarife uygulamasına geçilip geçilmeyeceği yönünde sorular yöneltti.

Milletvekilleri, lüks bir evde kullanılan doğalgazın fiyatı ile dezavantajlı mahalle ya da illerde kullanılan doğalgazın fiyatının aynı olmaması gerektiğini söylediler. Sorular üzerine BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yaylacı, doğalgazda sosyal tarifeye geçilmesi konusunda çalışma yaptıklarını ve son aşamaya gelindiğini söyledi. Yaylacı “Konutlara kademeli ve kullanım yerine göre fiyat belirlenmesine ilişkin çalışmamız var. Yakın bir zamanda açıklanacak” dedi.

Üsküdar Belediyesi'nden öğrencilere doğalgaz faturası desteği Üsküdar Belediyesi, üniversite öğrencilerine aylık 400 lira doğalgaz desteği verecek. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, uygulamayı sosyal medya hesabından duyurdu ve desteğin kış boyunca devam edeceğini açıkladı.

Elektrikte kademeli tarife başlıyor: Dar gelirlilere düşük fatura Hükûmet, dar gelirlilerin elektrik zamlarından etkilenmemesi için faturalarda kademeli tarife modeline geçiyor. Yeni sisteme göre, elektriği tasarruflu kullananlar için düşük tarife belirlenirken fazla tüketimde ise maliyet katlanacak.