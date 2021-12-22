Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Pandemiden çıkışla birlikte artan talep ham maddede krize yol açarken, bu durum fiyatları da katladı. Ham maddedeki arz sorununun ülkelerin Yeşil Mutabakat hazırlığından kaynaklandığını ifade eden Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye’nin bu alandaki üretim eksikliğine işaret etti.

Artan ürün fiyatlarında ambalajın büyük bir etkisinin olmadığını anlatan Zeki Sarıbekir “Ürünlerde ambalajın maliyeti maksimum yüzde 3 ila 5’tir. Ürün pahalandıkça bu daha da düşer, yüzde 2’lere kadar geriler. Türkiye’nin plastik ham madde ihtiyacının yüzde 13’ünü Petkim karşılıyor. Geri kalan yüzde 87 ithal. Petkim de ithal ham maddeyle ürününü yapıyor, enerjisini ithal ediyor. Türkiye’nin 7 tane Petkim’e ihtiyacı var. Madem bu ürün ithal, bir kere döviz karşısında zaten fiyatı artıyor. TL değer kaybetmeseydi bile yazın ham madde fiyatları yüzde 50 artmıştı. Çift taraflı sıkıntı var” dedi.

Ham madde fiyatlarındaki artışın Türkiye ile alakası olmadığını kaydeden Sarıbekir “Şu anda talep 2019-2020 seviyelerine yaklaşıyor ama arz o seviyede değil. Bunun da nedenlerinden bir tanesi özellikle Uzak Doğu ve Avrupa’da tesislerin durup kendilerini Yeşil Mutabakat’a hazır hâle getirmesidir. Ham maddenin bulunamamasının sebebi Çin’de tesislerin kapatılıp Yeşil Mutabakat’a uygun tesisler yapılmasıdır. Bundan dolayı ham madde fiyatları artıyor. Bence Türkiye’nin Yeşil Mutabakat ve sürdürülebilirliğe hazırlık yapması lazım. Sadece ambalaj değil bütün sektörlerin... Gelecek burada çünkü. Yoksa Çin tekrar sahneye çıktığında bizim tesislerimiz eski kaldığı için geri kalacak” diye konuştu.

ABD’YE YATIRIM YAPMAMIZI İSTİYORLAR

ABD’de Trump sonrası Çin’e alternatif arandığını, orada ambalajcı olmadığını ifade eden Sarıbekir “Alternatifi kim; Meksika, Türkiye, Avrupa... Başka alternatif yok. Orası çok büyük bir pazar. Hem ihracat yapmamızı hem de gidip yatırım yapmamamızı istiyorlar” ifadelerini kullandı.

HAM MADDEYE YATIRIM YAPMALIYIZ

Bu yılın ilk 10 ayında 2,5 milyon ton ve 5,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ambalaj sektörü ekim sonu itibarıyla 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Sektörün çatı STK’sının Başkanı Zeki Sarıbekir, kurlardaki dalgalanmaların dövizle alıp TL ile satan üreticileri zora soktuğunu belirterek “Dünyadaki ham madde enflasyonu ve kur dalgalanmaları bizlere problem yaşatıyor. Şirketlerimiz ileriye gidecekse ihracatla gidebilir. Artık ham maddeye yatırım yapmamız gerekiyor. Yaz aylarında 9 liralık dolar kuruyla sattığımız ürünün parasını tahsil ediyoruz, tahsil ettiğimiz gün ham madde fiyatı artmasa bile 1.000 ton sattıysan yerine 500 kilo koyabiliyorsun. İşletme sermayeleri eridi. Dövizle alıp TL ile satmak en büyük sıkıntılardan biri hâline geldi” dedi.

Yabancı firmalar harıl harıl Türkiye'den üretici arıyor Avrupalı ve ABD’li perakende zincirlerinin siparişlerini Türkiye’ye kaydırmaları, hazır giyim üreticisi firmaları yeni yatırımlara yönlendiriyor.

İş dünyasının üç derdi: Faiz, ham madde ve eleman sıkıntısı var İTO Başkanı Avdagiç “Sanayide şu anda siparişle ilgili sıkıntı yok. Talepleri karşılayabilmek için hazır stokları dahi devreye alıyoruz. İş var ama en çok duyduğumuz üç şey; faiz, eleman, ham madde sıkıntısı” dedi.